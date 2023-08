Marcin Hakiel otworzył się na temat rozstania z Dominiką. Zapytano, czy chciałby wrócić do Kasi Cichopek!

Maciej Zakościelny to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Swego czasu był osobą bardzo rozpoznawalną i chętnie braną do licznych produkcji. Największą sławę przyniosła mu rola w filmie "Tylko mnie kochaj", ale też angaż w serialu TVN Kryminalni. Zresztą na koncie również wiele innych występów w serialach czy filmach. Prywatnie od 2014 roku jest związany z modelką Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów, Borysa i Aleksa. Ostatnimi czasy o Zakościelnym było raczej cicho, aż do teraz, kiedy paparazzi uchwyciły jego wypad na kluby w Warszawie. Maciej Zakościelny pojawił się na imprezie w czapce z daszkiem i rozpiętą koszulą, wyglądał jak młodzieniaszek! 43-letni aktor zupełnie się nie hamował i szalał na parkiecie, aż miło popatrzeć.

Dawno niewidziany Maciej Zakościelny szaleje w klubie! Zmienił się nie do poznania

Maciej Zakościelny bawił się w klubie Sen przy ul. Wioślarskiej w Warszawie. Ci, którzy go tam przyuważyli, mogli się nieźle zdziwić, bo aktor zmienił się nie do poznania. Niczym nastolatek pląsał na parkiecie, a fani, którzy byli tego dnia na tej samej imprezie, być może daliby radę namówić go na wspólne zdjęcie czy chwilę pogawędki. Obecność Zakościelnego w warszawskim lokalu nie umknęła także paparazzi, którzy uchwyciły szaleństwa aktora na parkiecie. Zobaczcie galerię zdjęć!

Galeria zdjęć powyżej: Dawno niewidziany Maciej Zakościelny szaleje w klubie! Zmienił się nie do poznania. Wygląda jak młodzieniaszek

