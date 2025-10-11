Diane Keaton nie żyje. Legendarna aktorka miała 79 lat

2025-10-11 21:51

Nie żyje Diane Keaton. Legenda Hollywood odeszła w wieku 79 lat. Aktorka swoimi rolami na zawsze zapisała się w historii światowego kina. Za rolę w filmie "Annie Hall" otrzymała Oscara. Jej śmierć pogrążyła w żałobie całe środowisko filmowe.

Nie żyje Diane Keaton. Laureatka Oscara miała 79 lat

W sobotni wieczór media obiegła przykra informacja o śmierci Diane Keaton. Aktorka miała 79 lat. Przykrą informację w rozmowie z portalem "People" potwierdził rzecznik prasowy rodziny Keaton. W imieniu bliskich poprosił o uszanowanie ich prywatności. Na razie nie jest znana dokładna przyczyna śmierci gwiazdy Hollywood.

W tej chwili nie ma więcej szczegółów, a jej rodzina prosi o zachowanie prywatności w tym smutnym momencie - przekazał przedstawiciel rodziny.

Diane Keaton 5 stycznia obchodziłaby swoje 80 urodziny. Przyszła gwiazda Hollywood przyszła na świat jako Diane Hall. Od dziecka rozwijała talent muzyczny, ale z czasem zainteresowała się aktorstwem. Po dołączeniu do związku zawodowego aktorów przybrała pseudonim. Pod jej prawdziwym imieniem i nazwiskiem była już bowiem zarejestrowana inna aktorka. Diane postanowiła więc przyjąć nazwisko panieńskie matki.

Pod koniec lat 60 rozpoczęła karierę na Broadwayu, a w 1969 za rolę Lindy Christie w musicalu "Zagraj to jeszcze raz, Sam", otrzymała nominację do nagrody Tony. Na scenie towarzyszył jej Woody Allen. Niecałe dziesięć lat później tytułowa rola w jego filmie "Annie Hall", przyniosła jej Oscara, nagrodę BAFTA, Złoty Glob oraz wiele innych nagród i nominacji. Z Allenem spotykała się na planie aż dziewięć razy.

Diane Keaton: Jej role na zawsze zapisały się w historii kina

Jednak zanim otrzymała Oscara pojawiła się w innym kultowym dziele. Diane Keaton wcieliła się w postać Katherine "Kay" Corleone, żony Michaela Corleone z filmowej trylogii "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli. Ta rola otworzyła jej drzwi do kariery.

Niezwykle utalentowana i ambitna aktorka z czasem stała się jedną z największych gwiazd Hollywood. Współpracowała z największymi nazwiskami w branży. W sumie wystąpiła w ponad 60 filmach. Doskonale odnajdowała się zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych ("Ojciec panny młodej", "Klub rozwodniczek" czy "Lepiej późno niż później") ". Rola w "Annie Hall" przyniosła jej również status ikony mody. Charakterystyczny styl inspirowany męskimi garniturami, stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Prywatnie Diane Keaton związana była m.in. z Woodym Allenem, Alem Pacino i Warrenem Beattym. Nigdy nie wyszła za mąż.

Jestem dziwakiem. Pamiętam, jak w liceum ktoś powiedział mi, że będę dobrą żoną. Pomyślałam wtedy: nie chcę być żoną - mówiła w 2019 roku.

Aktorka adoptowała dwoje dzieci - córkę Dexter i syna Duke'a.

