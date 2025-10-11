Nie żyje Fede Dorcaz. 29-latek został śmiertelnie postrzelony

Zaledwie 29-letni Fede Dorcaz od lat rozwijał swoją muzyczną karierę. Magazyn "Rolling Stone" mianował go "wschodzącą gwiazdą muzyki latynoskiej". Pochodzący z Argentyny piosenkarz dwa lata temu przeprowadził się do Meksyku, gdzie pracował nad nowym materiałem. Dorcaz zdobywał coraz większą rozpoznawalność, a jego utwory cieszyły się popularnością również poza granicami Ameryki Łacińskiej.

W ostatnich dniach Fede Dorcaz przygotowywał się do udziału w "Las Estrellas Bailan En Hoy", meksykańskiego odpowiednika "Tańca z Gwiazdami". Program cieszy się w Meksyku ogromną popularnością. Udział w show mógł pomóc mężczyźnie w rozwoju kariery.

9 października media poinformowały o śmierci piosenkarza. Do tragedii doszło w miniony czwartek. 29-latek po zakończonej próbie wracał samochodem do domu. W momencie gdy Dorcaz szykował się do zjazdu z obwodnicy miasta, podjechało do niego czterech mężczyzn na motocyklach. Według relacji świadków miało dojść do próby rabunku. Napastnicy oddali w kierunku kierowcy kilka strzałów. Jedna z kul trafiła go w szyję. 29-latek zginał na miejscu.

Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny. Śledczy zebrali nagrania z monitoringu i analizują zebrany materiał w celu identyfikacji napastników. Władze zapowiedziały także zwiększenie liczby patroli na autostradach. W ostatnim czasie doszło tam bowiem do wielu brutalnych napadów. Na razie nie odnaleziono żadnego ze sprawców czwartkowej tragedii.

Śmierć Fede Dorcaza wstrząsnęła opinią publiczną, a prace nad nowym sezonem programu "Las Estrellas Bailan En Hoy" zostały wstrzymane. Na Instagramie tanecznego show ukazał się poruszający wpis.

Dziś jako rodzina przeżywamy śmierć naszego przyjaciela - Fede Dorcaza. Łączymy się w bólu z jego całą jego rodziną, rodzicami i jego dziewczynę Marianą Avilą. Zostawił po sobie ogromną pustkę w naszym zespole. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako ogromna inspiracja. Spoczywaj w pokoju - napisano.

