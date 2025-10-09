Ryszard Rynkowski 9 października skończył 74 lata. Nie tak miał wyglądać dzień jego kolejnych urodzin. Ani gwiazdor, ani jego bliscy nie przeczuwali, z jakim dramatem przyjdzie im się zmierzyć. 18 wrześnie, dokładnie 3 tygodnie przed urodzinami artysty, jego żona nagle zmarła. Informacja o śmierci Edyty Rynkowskiej natychmiast obiegła media. Okazało się, że kobieta cierpiała na żylaki przełyku. Gdy te popękały, 52-latka zmarła z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Dla Rynkowskiego to tragedia, która się powtórzyła! Edyta, jego druga żona, odeszła po około 20 latach związku i osierociła 17-letniego syna. 30 lat wcześniej zmarła pierwsza żona Rynkowskiego, która pozostawiła 17-letnią wówczas córkę. Marta ma teraz 47 lat.

Zobacz także: Ryszard Rynkowski w żałobie i z problemami. Jego koncerty nie odbędą się. Cała trasa odwołana

Urodziny w żałobie

Rynkowski od tygodni jest w żałobie. Małżonkę pięknie pożegnał podczas mszy i pochówku, które odbyły się 27 września. Na uroczystości pojawili się i bliscy zmarłej, i okoliczni mieszkańcy, którzy znali Edytę, ponieważ ta udzielała się społecznie i działała w kościele.

Magdalena Edyta Rynkowska zmarła nagle w mieszkaniu teściów, miała tylko 52 lata, była o ponad 20 młodsza od męża. Jej śmierć to cios w serce artysty, który w żałobie musi zmagać się i z innymi problemami. Został samotnym ojcem nastolatka, a przed nim jest sprawa, która ciągnie się od kilku miesięcy.

Zobacz także: Wiemy, co zrobił Ryszard Rynkowski, kiedy zorientował się, że jego żona nie żyje. Szokujące ustalenia

Konflikt z prawem

Rynkowski w połowie czerwca prowadził auto i, będąc pod wpływem alkoholu (tak ocenili biegli), doprowadził do stłuczki. Nie pozostał na miejscu wypadku, więc policja udała się do jego domu. Tam przebadano go alkomatem. Artysta w wydychanym powietrzu miał 1,6 promila alkoholu. 30 września, a więc zaledwie kilkanaście dni po tym, jak piosenkarz stracił żonę, Prokuratura Rejonowa w Brodnicy wysłała akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Prokuratura zarzuca artyście jazdę w stanie nietrzeźwości. Ryszard R. został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks Karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności - mówił Super Expressowi prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Jeśli sąd uzna Ryszarda Rynkowskiego za winnego, to może on stracić prawo jazdy nawet na 15 lat. I wypadek, i oskarżenie, i śmierć partnerki - wszystko to odbiło się na karierze piosenkarza, który odwołał wszystkie zaplanowane koncerty.

Zobacz także: Zaledwie kilka dni temu pochował żonę. Dziś dostał akt oskarżenia z prokuratury! Grozi mu do 3 lat

Internauci wspierają Rynkowskiego. Mnóstwo komentarzy w mediach społecznościowych Super Expressu

Ryszard Rynkowski nie pokazuje się publicznie, żałobę przeżywa poza show-biznesem. Może jednak liczyć na ogrom zrozumienia i wsparcia od fanów, którzy darzą go wielką sympatią. Gdy na facebookowym profilu Super Expressu pojawiła się urodzinowa grafika z życzeniami dla piosenkarza, w komentarzach zaroiło się od słów pokrzepienia. Wielbiciele swoimi wpisami pragnęli dodać artyście sił!

Zobacz także: Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Odmieniony gwiazdor z 17-letnim synem w pierwszym rzędzie. Aż serce się łamie

"Zdrowia i spokoju", "Dużo zdrowia i siły w przetrwaniu tych trudnych chwil", "Zdrowia, radości i spokoju", "Wszystkiego najlepszego, musi pan być silny", "Pogodnych dni na dalszą drogę życia", "Dużo zdrowia i hartu ducha, aby przetrwać trudny czas", "Złe chwile mijają, a później będzie lepiej", "Panie Ryszardzie, życzę Panu zdrowia, dużo siły i dobrych ludzi wokół. Proszę się nie poddawać", "Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń. Jeszcze dużo, dużo siły po tym wszystkim, co Pan przeszedł!" - pisali internauci.

Zobacz także: Edyta Rynkowska rzadko pokazywała się publicznie. Ostatnie zdjęcia zdradzają prawdę o relacji z mężem

Zobacz więcej zdjęć. Ryszard Rynkowski pięknie pożegnał żonę. Tak teraz wygląda jej grób