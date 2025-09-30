Kilka dni temu Ryszard Rynkowski pochował żonę, a teraz usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat wieżenia

Mariusz Korzus | likp 15:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ryszard Rynkowski przeżywa straszny czas. 18 września zmarła jego ukochana zona - Edyta. Kilka dni temu (w sobotę, 27 września) odbył się jej pogrzeb. Teraz z kolei słynny wokalista usłyszał zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy we wtorek, 30 września, wysłała akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

i Autor: Piotr Lampkowski / SE