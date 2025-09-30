Kilka dni temu Ryszard Rynkowski pochował żonę, a teraz usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat wieżenia

2025-09-30 15:45

Ryszard Rynkowski przeżywa straszny czas. 18 września zmarła jego ukochana zona - Edyta. Kilka dni temu (w sobotę, 27 września) odbył się jej pogrzeb. Teraz z kolei słynny wokalista usłyszał zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy we wtorek, 30 września, wysłała akt oskarżenia przeciwko Rynkowskiemu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Ryszard Rynkowski został przesłuchany na policji

Ryszard Rynkowski w tarapatach. Sprawa dotyczy jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. - Prokuratura zarzuca artyście jazdę w stanie nietrzeźwości - mówi nam prokurator Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu - Ryszard R., został oskarżony o czyn z artykułu 178a. Kodeks Karny przewiduje za to karę do trzech lat pozbawienia wolności - dodaje prokurator. Jeśli sąd uzna Ryszarda Rynkowskiego za winnego, to może on stracić prawo jazdy nawet na 15 lat. Prokuratorzy nie wykluczają, że w związku z traumą po uracie żony Ryszard Rynkowski dogada się z prokuraturą i dobrowolnie podda się karze. 

