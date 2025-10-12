Diane Keaton nie żyje. Przyjaciółka ujawnia dramatyczne szczegóły ostatnich miesięcy życia gwiazdy!

Diane Keaton była jedną z najbardziej charakterystycznych i szanowanych aktorek swojego pokolenia. Jej talent, charyzma i niepowtarzalny styl uczyniły z niej ikonę kina i mody. W 1977 roku zdobyła Oscara za rolę w filmie "Annie Hall" w reżyserii Woody’ego Allena, co na zawsze zapisało jej nazwisko w historii Hollywood. 11 października 2025 roku media obiegła smutna wiadomość, Diane Keaton odeszła w wieku 79 lat.

Choć przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona, coraz więcej mówi się o tym, że aktorka od dłuższego czasu zmagała się z problemami zdrowotnymi. Przez ostatnie miesiące życia miała ograniczyć kontakty towarzyskie i zrezygnować z publicznych wystąpień. Teraz jej przyjaciółka postanowiła przerwać milczenie i opowiedzieć o tym, jak naprawdę wyglądały jej ostatnie chwile.

Diane Keaton: przyjaciółka ujawnia dramatyczne szczegóły ostatnich miesięcy życia gwiazdy!

W rozmowie z magazynem People przyjaciółka Keaton zdradziła, że w ostatnich miesiącach aktorka zmagała się z poważnym osłabieniem i coraz częściej potrzebowała wsparcia rodziny.

Jej stan nagle się pogorszył, co było druzgocące dla wszystkich, którzy ją kochali. To było nieoczekiwane, zwłaszcza dla kogoś o takiej sile i harcie ducha. W ostatnich miesiącach życia otaczała ją tylko najbliższa rodzina, która postanowiła zachować wszystko w tajemnicy. Nawet wieloletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi tego, co się dzieje - powiedziała przyjaciółka gwiazdy dziennikarzom magazynu "People".

Diane Keaton zawsze chroniła swoje życie prywatne. Choć media wielokrotnie próbowały dociec, z kim jest związana, aktorka konsekwentnie trzymała się z dala od skandali. Nigdy nie wyszła za mąż, ale spełniła swoje marzenie o macierzyństwie. Po pięćdziesiątce adoptowała dwójkę dzieci, córkę Dextera i syna Duke’a, którzy stali się dla niej największym źródłem szczęścia.

Posiadanie dzieci jest o wiele ważniejsze niż wszystko inne, co do tej pory robiłam. Kiedy zostajesz rodzicem, wszystko się zmienia - mówiła aktorka w "People".

