Szok, co wyszło po śmierci Diane Keaton. Gwiazda wyjawiła prawdę przed śmiercią

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-12 7:38

Świat kina pogrążył się w żałobie po śmierci Diane Keaton. Uznawana za jedną z najbardziej charakterystycznych aktorek Hollywood, zmarła w wieku 79 lat. Gwiazda, która przez dekady zachwycała talentem i charyzmą, zawsze podkreślała, że małżeństwo nie jest jej życiowym celem. Dopiero niedawno zdecydowała się na adopcję!

Diane Keaton już jako nastolatka marzyła o scenie, choć początkowo chciała śpiewać, ostatecznie to aktorstwo okazało się jej prawdziwym powołaniem. Swoją przygodę z teatrem rozpoczęła w latach 60., a jej debiut w broadwayowskim musicalu Hair otworzył jej drzwi do świata filmu. Co ciekawe, jej prawdziwe nazwisko brzmiało Hall, Keaton przyjęła nazwisko panieńskie matki, ponieważ w Hollywood istniała już inna Diane Hall. Światową sławę przyniosły jej występy w różnych produkcjach, za jedną otrzymała też Oscara. Jej charakterystyczny styl, nonszalancki, pełen elegancji i luzu uczynił z niej ikonę kina i mody.

Zobacz też: Diane Keaton nie żyje. Legendarna aktorka miała 79 lat

Nie chciała męża, ale marzyła o dzieciach. Diane Keaton adoptowała dzieci jako dojrzała kobieta

Choć Diane Keaton była związana z wieloma znanymi mężczyznami, w tym z Warrenem Beattym czy Alem Pacino, nigdy nie zdecydowała się na ślub. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że życie w pojedynkę to świadomy wybór.

Myślę, że jestem dziwna. (...) Mam 73 lata i myślę, że jestem jedyną osobą w moim pokoleniu, a może i wcześniej, która całe życie była singielką (...) Myślę, że ślub to nie jest dla mnie dobry pomysł i bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłam - mówiła w wywiadzie dla "People".

Z wiekiem coraz częściej podkreślała, że samodzielność dała jej siłę i poczucie niezależności, których nie chciała tracić nawet dla miłości.

Choć nie marzyła o mężu, od zawsze pragnęła mieć dzieci. Kiedy miała ponad 50 lat, zdecydowała się na adopcję. W jej życiu pojawiła się córeczka Dexter, a pięć lat później, syn Duke. Keaton otwarcie mówiła, że decyzja o adopcji była jednym z najważniejszych kroków w jej życiu.

Posiadanie dzieci jest o wiele ważniejsze niż wszystko inne, co do tej pory robiłam. Kiedy zostajesz rodzicem, wszystko się zmienia - tłumaczyła w "People".

Zobacz też: Nie żyje 29-letni piosenkarz. Został zastrzelony tuż po próbie do występu!

Zobacz naszą galerię: Szok, co wyszło po śmierci Diane Keaton. Gwiazda wyjawiła prawdę przed smiercią

Diane Keaton
8 zdjęć
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE