Szok, co wyszło po śmierci Diane Keaton. Gwiazda wyjawiła prawdę przed śmiercią

Diane Keaton już jako nastolatka marzyła o scenie, choć początkowo chciała śpiewać, ostatecznie to aktorstwo okazało się jej prawdziwym powołaniem. Swoją przygodę z teatrem rozpoczęła w latach 60., a jej debiut w broadwayowskim musicalu Hair otworzył jej drzwi do świata filmu. Co ciekawe, jej prawdziwe nazwisko brzmiało Hall, Keaton przyjęła nazwisko panieńskie matki, ponieważ w Hollywood istniała już inna Diane Hall. Światową sławę przyniosły jej występy w różnych produkcjach, za jedną otrzymała też Oscara. Jej charakterystyczny styl, nonszalancki, pełen elegancji i luzu uczynił z niej ikonę kina i mody.

Zobacz też: Diane Keaton nie żyje. Legendarna aktorka miała 79 lat

Nie chciała męża, ale marzyła o dzieciach. Diane Keaton adoptowała dzieci jako dojrzała kobieta

Choć Diane Keaton była związana z wieloma znanymi mężczyznami, w tym z Warrenem Beattym czy Alem Pacino, nigdy nie zdecydowała się na ślub. W wywiadach wielokrotnie podkreślała, że życie w pojedynkę to świadomy wybór.

Myślę, że jestem dziwna. (...) Mam 73 lata i myślę, że jestem jedyną osobą w moim pokoleniu, a może i wcześniej, która całe życie była singielką (...) Myślę, że ślub to nie jest dla mnie dobry pomysł i bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłam - mówiła w wywiadzie dla "People".

Z wiekiem coraz częściej podkreślała, że samodzielność dała jej siłę i poczucie niezależności, których nie chciała tracić nawet dla miłości.

Choć nie marzyła o mężu, od zawsze pragnęła mieć dzieci. Kiedy miała ponad 50 lat, zdecydowała się na adopcję. W jej życiu pojawiła się córeczka Dexter, a pięć lat później, syn Duke. Keaton otwarcie mówiła, że decyzja o adopcji była jednym z najważniejszych kroków w jej życiu.

Posiadanie dzieci jest o wiele ważniejsze niż wszystko inne, co do tej pory robiłam. Kiedy zostajesz rodzicem, wszystko się zmienia - tłumaczyła w "People".

Zobacz też: Nie żyje 29-letni piosenkarz. Został zastrzelony tuż po próbie do występu!

Zobacz naszą galerię: Szok, co wyszło po śmierci Diane Keaton. Gwiazda wyjawiła prawdę przed smiercią

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...