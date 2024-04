Nie do poznania

Nie żyje Zofia Kucówna. Wybitna polska aktorka miała 90 lat. Informacje o jej śmierci dotarły rano 6 kwietnia. Przez ostatni czas gwiazda przebywała w Skolimowie - w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. W ostatnich tygodniach poważnie chorowała i nie wychodziła ze swojego pokoju. - Ostatnie tygodnie były ciężkie. Zosia nie czuła się dobrze. unikała kontaktu z ludźmi. Nie zeszła nawet na spotkanie Wielkanocne. Spotkała się jedynie z Danielem Olbrychskim, którego przyjęła w swoim pokoju - poinformowało nasze źródło. Przez długie lata sukcesy w jej życiu zawodowym szły w parze z życiem prywatnym. Jednak rozstanie z Adamem Hanuszkiewiczem było dla niej bardzo bolesne.

Nie żyje Zofia Kucówna. Z Adamem Hanuszkiewiczem uchodzili za idealną parę

Zofia Kucówna dzięki pracy poznała Hanuszkiewicza. On sam żartował, że praktycznie przez całe życie był żonaty. Jego pierwszą żoną była Marta Stachiewiczówna, kolejną Zofia Rysiówna, ale ich związek rozpadł się, kiedy aktor poznał Kucównę. Rysiówna bardzo walczyła, by zatrzymać Hanuszkiewicza przy sobie, ale on wybrał młodszą od niej.

Kucówna i Hanuszkiewicz przez 30 lat uchodzili prawie za idealną parę. Razem spędzali każdą wolną chwilę, nie doczekali się dzieci. Z czasem uczucie ze strony aktora zaczęło się wypalać, a on zaczął układać sobie życie przy boku innej kobiety. W pewnym momencie Zofia Kucówna zachorowała na raka piersi. By zapomnieć o troskach, rzuciła się w wir pracy.

- Mam w sobie chłopski konkret, który na wszelkie bolączki poleca pracę. Przepracowałam więc i chorobę, i samotność. Jedno jest pewne, to wszystko uskromniło mnie – czytamy w biografii aktorki.

