Już niedługo, bo w tym roku na platformie Amazon Prime ma pojawić się film dokumentalny o jednej z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd naszego polskiego show-biznesu, czyli Dodzie. Na temat planowanej produkcji wypowiedział się jakiś czas temu były mąż Rabczewskiej, Radosław Majdan. Artystka na swoim InstaStories dodała wymowny wpis. Czyżby kierowała go do byłego ukochanego?

Doda dodała wymowny wpis w mediach społecznościowych o rujnowaniu ludzi

Radosław Majdan w ostatnim czasie udzielił kilku wywiadów, w których dość niepochlebnie wypowiadał się na temat byłej żony oraz filmu, który ma o niej powstać. Radosław wprost powiedział, dlaczego nie zdecydował się wziąć udziału w produkcji.

Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. (...) Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd dał jej rok więzienia, co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak. Czy to będzie rzetelna informacja, czy prawda jej życia. Wydaje mi się, że wybiórcza, jak wszystko, co robi Dorota - powiedział Radosław Majdan dziennikarzom Świata Gwiazd.

Te słowa byłego piłkarza wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Do tej pory Rabczewska nie odnosiła się do wypowiedzi ukochanego. Kilkanaście godzin temu na jej InstaStories pojawiły się jednak słowa Anny Dymnej. Czyżby to był jej komentarz w sprawie?

Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to, by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje - czytamy we wpisie, który pojawił się kilkanaście godzin temu na InstaStories Dody.

