Wygląda na to, że Doda została nową ulubienicą Miszczaka. Polsat ogłosił właśnie radosną nowinę, fani nie kryją zachwytu

Doda (39 l.) ma powód do radości. Polsat ogłosił właśnie, że ruszyły zdjęcia do nowego programu o życiu wokalistki. Nagrania do "Doda: Dream Show" już się rozpoczęły i potrwają przez cztery miesiące. Widzowie zobaczą, jak ich idolka przygotowuje się do wielkich koncertów, a także jak wygląda jej życie poza sceną. To kolejny show zrealizowany dla Polsatu. Poprzedni okazał się hitem.