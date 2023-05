i Autor: Polsat Doda w "Love Island"

Doda na Eurowizji już za rok?! Wokalistka podjęła decyzję! "Byłabym w TOP3"

Eurowizja 2023 wciąż rozgrzewa do czerwoności. Blanka (24 l.) i jej piosenka "Solo" osiągnęły duży sukces. Nic dziwnego, że już dyskutuje się o tym, kto mógłby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Na giełdzie nazwisk od lat pojawia się Doda (39 l.). Artystka już rok temu chciała spróbować swoich sił w konkursie. Czy zdecyduje się na to w przyszłym roku? Sprawdźcie, co powiedziała nam wokalistka.