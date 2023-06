Do tej pory Doda nie miała szczęścia do mężczyzn. Po hucznych rozstaniach z niektórymi z nich do dziś spotyka się w sądach. Najwięcej spraw założył jej były narzeczony, Emil Haidar. W 2018 roku prokuratura postawiła Dodzie zarzut składania fałszywych zeznań w sprawie związanej z groźbami wobec byłego partnera, a dokładniej w sprawie: "nakłaniała wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami bezpośrednich wykonawców, również objętych zarzutami do zmuszania Emila Haidara do określonego zachowania, poprzez kierowanie wobec niego gróźb bezprawnych oraz wywierania przy użyciu groźby bezprawnej wpływu na Emila Haidara jako świadka i oskarżyciela w postępowaniach, w których stroną jest ona sama".

Doda oskarżona o składanie fałszywych zeznań. Groziło jej 8 lat więzienia! Sąd zdecydował. Zaskakujący wyrok

"Dorota Rabczewska obszernie wyjaśniła i uzupełniła treść wcześniejszych zeznań i wyjaśnień, wskazując na charakter spotkań w jakich uczestniczy jako osoba prowadząca szereg projektów muzycznych i medialnych. Nie ulega wątpliwości, że również w tym zakresie jest wielokrotnie widywana i fotografowana wśród szerokiego grona osób – również tych, które będąc jej fanami, proszą o wspólne zdjęcie. W skali miesiąca są to niekiedy dziesiątki spotkań, w trakcie których wykonywane są setki zdjęć, których nie sposób pamiętać. Tym bardziej nie miała więc żadnej intencji, by ukrywać fakt wykonania z nią pamiątkowego zdjęcie przez osoby obce, co miało miejsce ponad rok temu" - tłumaczył wtedy adwokat Doroty Rabczewskiej.

"Mając powyższe na uwadze, nie sposób przyjąć, by treść wcześniejszych zeznań w innym postępowaniu, mogła być oceniana jako świadome zatajanie prawdy bądź zeznawanie nieprawdy – szczególnie biorąc pod uwagę zawód artystki, czas trwania jednorazowego i przypadkowego spotkania, jego wyłącznie kurtuazyjny charakter, a także późniejsze zdarzenia, wykluczające jakąkolwiek wiarygodność materiału dowodowego pochodzącego z zeznań osób mających status oskarżonych w innym postępowaniu" - dodał prawnik.

W grudniu 2022 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa zapadł wyrok w sprawie składania przez Dodę fałszywych zeznań. Sąd uniewinnił wtedy gwiazdę.

Jest ostateczny wyrok sądu w sprawie Dody

Dziś, 15 czerwca, sąd II instancji uprawomocnij wyrok w sprawie Dody.

"W dniu dzisiejszym (godz. 14:30) Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji wydał wyrok uniewinniający mnie od zarzutu fałszywych zeznań, których miałam się rzekomo dopuścić w 2017 roku w sprawie mojego ex. Tym samym Sąd Okręgowy w całości podtrzymał wyrok, który został wydany w dn. 29.12.2022 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie - Mokotów. Moimi obrońcami w tej sprawie byli adw. Dariusz Raczkiewicz oraz adw. Krzysztof Stępiński. Dziękuję Wysokiemu Sądowi, moim obrońcom oraz wszystkim tym, którzy wspierali mnie w tej sprawie i wierzyli w moje słowa od początku i moją niewinność" - napisała Doda na swoim Instagramie.

Doda może więc świętować.