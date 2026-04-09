Doda po raz pierwszy zaśpiewała "Pamiętnik" na żywo. Publiczność oszalała z zachwytu

Doda po raz pierwszy z "Pamiętnikiem" na żywo

Od momentu premiery piosenki "Pamiętnik", słuchacze z niecierpliwością wypatrywali jej pierwszego wykonania na żywo. Najnowsza kompozycja Dody spotkała się z ogromnym entuzjazmem, a w sieci zaroiło się od opinii, że utwór nawiązuje do jej klasycznego brzmienia, oferując jednocześnie tekst, z którym wielu może się utożsamić. "Pamiętnik" święci triumfy na listach przebojów w stacjach radiowych oraz na platformach Spotify i YouTube. Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka z przytupem weszła w 2026 rok. Długo wyczekiwany występ odbył się 9 kwietnia podczas gali On Air Music Awards 2026 w Katowicach. Telewidzowie mogli podziwiać show za pośrednictwem stacji TVN, a lawina pochlebnych komentarzy nie pozostawia wątpliwości co do sukcesu artystki.

38

Piosenkarka ma powody do dumy. Jej interpretacja utworu "Pamiętnik" spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem, co znalazło odzwierciedlenie w licznych entuzjastycznych wpisach na Instagramie. "Popłakałam się, ale nie tylko ja jak było widać, bo publiczność również", "Niby przed telewizorem, a emocje jak przy scenie", "Królowa jest tylko JEDNA" - czytamy na Instagramie. Poniżej znajdziecie nagranie z tego występu.

Doda szczerze o swoim najnowszym singlu "Pamiętnik"

Z informacji zamieszczonych pod klipem do utworu dowiadujemy się, że to:

"piosenka inspirowana fragmentami pamiętnika Dody, odsłania nieznaną dotąd stronę wokalistki i symbolicznie otwiera nowy rozdział w jej twórczości [...] To połączenie szczerości, dojrzałości i emocji rezonujących z osobistymi doświadczeniami Dody"

Za oprawę muzyczną odpowiada kolektyw Hotel Torino, znany już ze współpracy z Dodą przy jej poprzednim albumie "Aquaria". Reżyserią teledysku zajął się Mac Adamczak, a przed kamerą, u boku piosenkarki, stanął Michał Kot, laureat niedawnej edycji "Top Model".