On Air Music Awards 2026. Kto zdobył statuetki? Pełna lista zwycięzców

On Air Music Awards 2026. Dawid Podsiadło i Roxie Węgiel z szansą na wygraną

Statuetki On Air Music Awards 2026 trafiają do rąk muzyków, których utwory najczęściej gościły na antenach krajowych rozgłośni w minionym roku. Uroczystość, współorganizowana między innymi przez Radio ESKA, odbywa się 9 kwietnia 2026 roku w Katowicach, gdzie zorganizowano święto rodzimej branży fonograficznej. Zestawienie pretendentów do nagród ogłoszono kilka tygodni przed samym wydarzeniem. Szansę na triumf otrzymali niezwykle popularni wokaliści oraz wokalistki. Na liście znaleźli się między innymi Dawid Podsiadło, Doda, Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Bletka, Zalia, Kaśka Sochacka, Sylwia Grzeszczak, Vito Bambino, Mrozu czy Daria Zawiałow. Ostateczny głos należał do miłośników muzyki, ponieważ fani przez kilkanaście dni oddawali swoje głosy za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej telewizji TVN. Kompletne zestawienie szczęśliwych triumfatorów prezentujemy w dalszej części tekstu.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

33

Wyniki On Air Music Awards 2026. Kto triumfował podczas gali?

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wytłuszczeni. Lista będzie aktualizowana.

Przebój Roku

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"

Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

Dawid Podsiadło

Vito Bambino

Wiktor Dyduła

Igo

Mrozu

Oskar Cyms

Artystka Roku

Zalia

Daria Zawiałow

Kaśka Sochacka

Roxie

Sylwia Grzeszczak

Bletka

Radiowy Debiut Roku

pszona

Wiktoria Kida

Kuba i Kuba

Maciej Skiba

Wani

Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

Dżem

Luxtorpeda

Hey

Lady Pank

Dziwna Wiosna

Pull the Wire

Hip Hop

Sobel

Fukaj

Taco Hemingway

Żabson

Pezet

Gibbs

Muzyka w sieci

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Sobel - "Całe lato"

Bambi - "Czemu nie śpisz?"

Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Carla Fernandes - "Co, jeśli?"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca /Projekt muzyczny