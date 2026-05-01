Doda zaśpiewa hymn! To będzie widowisko roku

Doda szykuje coś niesamowitego. Będziecie oglądać?

Doda znów jest na ustach wszystkich. Tym razem jednak nie chodzi o skandal czy kontrowersję, a o coś znacznie bardziej osobistego i podniosłego. Na InstaStories gwiazda podzieliła się informacją o swoim udziale w niezwykłym wydarzeniu, które odbędzie się na krakowskich Błoniach. Jej słowa szybko obiegły sieć i wywołały falę komentarzy.

Wielki moment Dody! Hymn, drony i tłumy na Błoniach. To zapisze się na kartach historii

Artystka nie kryła emocji. W nagraniu przyznała, że występ ma dla niej szczególne znaczenie. To jednak nie wszystko. Doda zdradziła również szczegóły widowiska, które zapowiada się spektakularnie. Na krakowskich Błoniach pojawi się aż pięć tysięcy flag, które dzięki wykorzystaniu dronów ułożą się w kształt mapy Polski. Całość ma stworzyć zapierający dech w piersiach obraz, a występ wokalistki będzie jednym z kulminacyjnych momentów wydarzenia. Gwiazda zaprosiła fanów do wspólnego przeżywania tej chwili.

Spełnię marzenie i życzenie mojego taty - wielkiego patrioty. Ja też jestem wielką patriotką, więc z przyjemnością zaśpiewam dla niego hymn i dla wszystkich was. Zapraszam serdecznie na błonie w Krakowie. O godzinie 14 wychodzę, wśród pięciu tysięcy flag z dronów. Ułożone w kształcie naszej pięknej Polski. Także no... nie mogę się doczekać - powiedziała Doda na InstaStories.

Internauci już reagują. Jedni są zachwyceni i podkreślają, że to piękny gest oraz dowód przywiązania do tradycji. Inni zastanawiają się, jak wypadnie wykonanie hymnu przez jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiej sceny muzycznej. Jedno jest pewne - emocji z pewnością nie zabraknie.

