Dominika Kulczyk ma dziś urodziny. Dzień po rocznicy śmierci ukochanego ojca!

Choć jej nazwisko od lat kojarzy się z bogactwem i wpływami, Dominika Kulczyk od początku konsekwentnie budowała własną pozycję w świecie biznesu. Córka nieżyjącego miliardera Jana Kulczyka, dziś sama stoi na czele wielomilionowej fortuny i aktywnie działa na rzecz edukacji, praw kobiet czy zrównoważonego rozwoju.

Urodziłam się w latach 70. To był jeszcze bardzo patriarchalny świat. Mój tato, który był wielkim humanistą, miał dla kobiet ogromne serce. Był bardzo opiekuńczy, ale myślę, że nie uznawał nas za osoby tak samo sprawcze dla świata, jak mężczyźni - mówiła Dominika w wywiadzie dla portalu gazeta.pl.

Dominika Kulczyk kończy 48 lat. Tak wyglądało jej życie!

Według rankingu magazynu Forbes, Dominika Kulczyk dysponuje majątkiem wartym 5,4 miliarda złotych, co plasuje ją na 11. miejscu wśród najbogatszych Polaków. Ale dla niej pieniądze to nie tylko liczby, to przede wszystkim narzędzie służące do zmian. Od lat prowadzi Kulczyk Foundation, organizację niosącą pomoc potrzebującym. Działa w Polsce, jak i na całym świecie. Angażuje się także w walkę z ubóstwem menstruacyjnym i promowanie zielonej energii.

Jednak zanim stała się rozpoznawalna jako filantropka, była jedną z najchętniej podglądanych młodych kobiet w kraju. W mediach pojawiła się już pod koniec lat 90., głównie jako córka najbogatszego Polaka. Gdy wzięła ślub z arystokratą Janem Lubomirskim, ich relacja stała się gorącym tematem w mediach. Uchodziła wówczas za prawdziwą "it girl" - modne ubrania i dodatki sprowadzane spoza Polski robiły wtedy ogromne wrażenie.

