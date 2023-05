Dorota Chotecka szczerze o zawodzie aktora. "Nasz zawód jest okrutny. Zwłaszcza dla kobiet" [WIDEO]

Tak Edyta Górniak dba o syna. Nie uwierzycie, co dla niego zrobiła. Paparazzi wszystko widzieli

Zdębieliśmy po dowiedzeniu się, kim był tata Małgorzaty Sochy. To, jak traktował córkę, może budzić kontrowersje

Dorota Chotecka to jedna z najbardziej ulubionych polskich aktorek. Na szklanym ekranie zadebiutowała w 1993 rolą w filmie Pożegnanie z Marią. Widzowie pokochali ją za kultowe role komediowe, w takich serialach jak: "Ranczo", "13 posterunek" czy "Miodowe Lata". Aktorka wręczała statuetkę na gali rozdania Telekamer 2023. W wywiadzie z "Super Expressem" wyznała, że dla kobiet zawód aktora bywa szczególnie okrutny.

Dorota Chotecka o zarobkach aktorek. "Za podobne role mój mąż zarabiał więcej"

Podczas wywiadu poruszono kwestię zarobków wśród aktorów. Dorota Chotecka została zapytana, czy doświadczyła tego, że jako aktorka zarabiała mniej. - Oczywiście, że tak. Tak to wyglądało. Teraz jestem na innej pozycji, więc moje stawki są inne. Teraz w ogóle wszystko wygląda inaczej. Chociaż aczkolwiek nawet mój mąż zarabiał więcej niż ja, mimo że graliśmy rolę na tym samym poziome, on grał rolę drugoplanową, ja grałam rolę drugoplanową, on grał pierwszoplanową, ja również, a jednak te różnice były. - wyznała.

Pod koniec została również zapytana, co poradziłaby młodym aktorom.

- Nie ma złotego środka, trzeba iść do przodu. Nasz zawód jest okrutny. Szczególnie dla kobiet. Są dołki i wzloty, nie przejmować się tym. W dzisiejszych czasach wypychają Cię jednymi drzwiami, wchodzisz drugimi, a jak trzeba to nawet oknem - podsumowała.

A Wy. oglądaliście Telekamery 2023? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz poniższą galerię: Telekamery Tele Tygodnia 2023

Dorota Chotecka gorzko o zarobkach: „Zarabiałam mniej niż mąż” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.