Ida Nowakowska i jej bajkowe stylizacje z "You Can Dance". Gwiazda zaszaleje w finałowym odcinku?

Dorota Gardias została twarzą tegorocznej wystawy "Przedwieczne"! Dziennikarka i prezenterka pogody związana z TVN stała się tym samym częścią twórczej kontynuacji cyklu kobiecych portretów autorstwa Maksymiliana Ławrynowicza, które eksponowane były w Hali Koszyki w Warszawie. "Wystawa "Przedwieczne" to powrót do prastarych korzeni ludzkości, kiedy to kobiecy pierwiastek był czczony jako świętość najwyższa. Razem zagłębimy się w starożytne mitologie całego globu, sięgniemy do zarania cywilizacji, aby przedstawić publice wystawę portretu o boginiach tak pradawnych, że prawie już zapomnianych", mówią organizatorzy. Na zdjęciach możemy między innymi podziwiać Dorotę Gardias w bardzo poważnej odsłonie, bo... całkowicie nagiej. Gardias nie jest jednak jedyną gwiazdą, która zdecydowała się na udział w projekcie.

Nago do zdjęcia zapozowała także Anna Maria Jarosik (37 l.), aktorka znana z "M jak miłość". Przypomnijmy, że niedawno córka aktorki Elżbiety Jarosik poinformowała o rozwodzie z z młodszym o 4 lata Michałem Tomalą, aktorem "Na Wspólnej". Para była małżeństwem przez cztery lata od 2018 roku.

Czytaj także: Dorota Gardias pogrążona w smutku. Późnym wieczorem trafiła do ośrodka zdrowia

Dorota Gardias kompletnie nago! Pokazała swoje wdzięki, każdy może zobaczyć jej ciało

Jak podają organizatorzy wydawcy, każda modelka otrzymała własną, kolorową i odważną przestrzeń graficzną dzięki współpracy fotografa z konceptem Walltime Tapety oraz indywidualnych artystów: malarzy, grafików czy twórców kolażu. Opisy każdej pracy przygotowała Joanna Laprus - redaktor naczelna wydawnictwa Świat Książki. Pierwsza ekspozycja odbędzie się w warszawskiej Hali Koszyki w marcu-czerwcu 2023 roku, następnie wystawa trafi do Zakopanego na ekspozycję w Hotelu Nosalowy Park (czerwiec-lipiec 2023). Twarzą tegorocznej wystawy została Dorota Gardias, która otworzy wystawę.

W projekcie wzięły udział także: Misheel Jargalsaikhan, Barbara Kurdej-Szatan, Ewa Minge, Aleksandra Hamkało, Aleksandra Kisio, Kamila Syga, Ewa Halina Rich, Julia Kamińska, Katarzyna Kołeczek, Sylwia Koperska, Kamila Kamińska, Marcelina Leszczak, Agnieszka Mrozińska, Anna Jarosik, Aleksandra Szwed, Agnieszka Niedziałek, Vanessa Aleksander, Kim Ngujen, Magdalena Bereda, Anna Karczmarczyk, Lady Perse, Beata Dethloff, Agata Frankowska.

Zakończenie wystawy zaplanowano na 3 kwietnia 2023 roku, co oznacza, że do tego czasu każdy będzie mógł zobaczyć zdjęcia.

Mamy galerię! Zobaczcie sami: Dorota Gardias kompletnie nago! Pokazała swoje wdzięki, każdy może zobaczyć jej ciało

Sonda Podobają Ci się zdjęcia Doroty Gardias? Tak Nie Mam mieszane uczucia