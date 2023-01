Dorota Szelągowska miała nowotwór! Święta spędziła w szpitalu

W grudniu 2022 roku Dorota Szelągowska poinformowała na łamach "Wysokich Obcasów Extra", że jej matka, Katarzyna Grochola, choruje na raka i będzie musiała przejść poważną operację. Na ten temat wypowiedziała się również sama pisarka, która opublikowała w mediach społecznościowych nagranie ze szpitala. Grochola potwierdziła, że przeszła drugą operację usunięcia raka płuca. Humor i dobre samopoczucie jej nie opuszczały, bo w żartobliwy sposób skomentowała przyrost obserwatorów na swoim profilu na Instagramie. Okazuje się, że rok 2022 był trudny pod względem zdrowotnym nie tylko dla Grocholi, ale również jej córki. W sobotę, 31 grudnia, Szelągowska opublikowała post na Instagramie, w którym napisała, że walczyła z nowotworem jajnika i w Wielkanoc trafiła do szpitala!

Dorota Szelągowska miała nowotwór jajnika. Trafiła do szpitala

Dorota Szelągowska w swoim poście na Instagramie wyznała, że nie przepada za sylwestra i podsumowała miniony, 2022 rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyzbyła się lęku przed lataniem samolotem, napisała e-booka, przeprowadziła się, gotowała dla uchodźców na granicy i wyremontowała kilka domów. Projektantka wyznała także, że bała się o zdrowie swojej mamy oraz zdradziła, że sama walczyła z nowotworem jajnika.

- [...] To był tak dziwny rok, że nawet nie umiem go podsumować. Paru rzeczy się w nim pozbyłam. Na przykład lęku przed lataniem, co poskutkowało 29 powietrznymi przeprawami, oraz nowotworu jajnika, którego skutkiem była Wielkanoc w szpitalu. Gotowałam na granicy i na Warmii. Napisałam eBooka. Wyremontowałam kolejnych kilkanaście domów i mieszkań. Przeprowadziłam się. Znowu. Cały rok pielęgnowałam w sobie marzenie o kupnie domu w Hiszpanii i dalej je pielęgnuję. Postanowiłam rzucić palenie. To marzenie też będę pielęgnować. Pękałam z dumy widząc mojego syna na deskach teatru i umierałam z nerwów gdy mama miała operację [...] - czytamy.

Pod koniec Szelągowska dodała, że choć ominęły ją sukcesy i w 2022 roku nie osiągnęła niczego wielkiego, to była otoczona swoimi przyjaciółmi. Projektantka jest im za to bardzo wdzięczna. Takich ludzi wokół życzyła też swoim fanom.