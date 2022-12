Dorota Szelągowska została perfidnie wykorzystana! Niebywałe, do czego posunęli się oszuści

Dorota Szelągowska to jedna z najpopularniejszych polskich projektantek wnętrz, która od 2014 roku prowadzi w stacji TVN programy o tematyce wnętrzarskiej, m.in. "Totalne remonty Szelągowskiej". Prezenterka nie tylko pokazuje wykonane przez siebie aranżacje wnętrz, ale także dzieli się z widzami przydatnymi wskazówkami i projektami, które mogą wykonać samodzielnie.

Dorota Szelągowska padła ofiarą oszustów! Wykorzystano jej wizerunek

Sława ma swoje ciemne strony, o czym projektantka boleśnie się przekonała. Szelągowska poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej wizerunek został skradziony! Oszuści wykorzystali jej zdjęcia do reklamowania środków na odchudzanie. Ich ofiarą swego czasu padła też Martyna Wojciechowska.

- Jeśli naprawdę ktokolwiek myśli, że reklamowałabym środki na odchudzanie, to niech się mocno rozpędzi i walnie głową w ścianę. Ktoś sobie bezprawnie wykorzystuje ten wizerunek i wyobraźcie sobie, jak ja się czuję w momencie, kiedy zdjęcia "po" to są zdjęcia "przed" tak naprawdę, bo to są zdjęcia sprzed 10 lat. Czy można coś z tym zrobić? Gó**o można z tym zrobić, bo to są artykuły tłumaczone w Google Translate i te wszystkie firmy, z którymi między innymi Martyna Wojciechowska miała do czynienia, są nie do znalezienia - powiedziała gwiazda "Totalnych remontów Szelągowskiej".

Projektantka ostrzegła też internautów przed kupowaniem w internecie podejrzanych środków na odchudzanie. Jak stwierdziła, tego typu środki nie działają, a osoby, które chciałby zrzucić nadmiarowe kilogramy, powinny same nad tym popracować lub skorzystać z pomocy specjalistów.

- Błagam was, nie kupujcie żadnych specyfików tego typu w necie, bo ludzie, którzy je sprzedają chcą was zrobić w balona - zaapelowała na koniec.

i Autor: Instagram/@dotindotin