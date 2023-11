Dorota Szelągowska prowadzącą "Dzień dobry TVN"? Katarzyna Grochola się wygadała

Konflikt Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klenczona. Po latach wyszło, o co im poszło! Smutna sprawa

Dorota Szelągowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji TVN. Zasłynęła w roli ekspertki od projektowania i aranżacji wnętrz. Widzowie szybko ją pokochali, a programy z jej udziałem stawały się coraz popularniejsze. Nic zatem dziwnego, że jakiś czas temu pojawiły się plotki o tym, że Dorota Szelągowska miałaby prowadzić program "Dzień dobry TVN". Obecnie poranny program współtworzą trzy duety, choć już w tym miesiącu widzowie przywitają nową parę prowadzących. Wiadomo już, że trwają negocjacje z kilkoma paniami, które miałyby zasiadać na kanapie DD TVN wspólnie z Hubertem Urbańskim. Czy będzie to Dorota Szelągowska? Niewiele osób pamięta, że Dorota w przeszłości współprowadziła "Pytanie na śniadanie" u boku Tomasza Kina.

Katarzyna Grochola się wygadała

Mama Szelągowskiej, znana pisarka, Katarzyna Grochola została zapytana, czy jej córka będzie prowadzić "Dzień dobry TVN". - Nie wiem, czy moja córka przepada za programami na żywo. Ja przepadam, bo nawet jak strzelę gafę, to mam szansę to poprawić. Dorotę to trochę wykańczało, więc nie wiem, czy ten akurat format jest dla niej - odpowiedziała na łamach Plejady. Również sama Szelągowska szybko ucięła krążące plotki. 43-latka wyjaśniła, że nie zamierza brać na siebie dodatkowych telewizyjnych obowiązków. Tym bardziej, że wkrótce będzie można ją zobaczyć w roli jurorki "MasterChefa", w której tym razem wezmą udział nastoletni pasjonaci gotowania.

