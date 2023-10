i Autor: AKPA/Kurnikowski

To nic wspólnego z budowaniem!

Dorota Szelągowska z nową fuchą! Będzie jurorką hitowego programu TVN!

Dorota Szelągowska to niekwestionowanie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd stacji TVN. Od 2020 roku prowadzi program "Totalne remonty Szelągowskiej", który cieszy się uznaniem widzów. Nic w tym dziwnego, że zaproponowano jej zatem posadę jurorki w nowym show. Co ciekawe, nie ma to nic wspólnego z aranżacją wnętrz! Poznajcie szczegóły!