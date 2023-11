Dorota Wellman wyprowadziła się pod Warszawę

Dorota Wellman nie należy do grona celebrytek, które chętnie opowiadają o swoim życiu prywatnym. A już jej miejsce zamieszkania należy do najpilniej strzeżonych tajemnic. Próżno szukać w sieci zdjęć ze środka domu dziennikarki "Dzień dobry TVN". Z informacji przekazywanych przez media wiadomo tylko, że Dorota Wellman jakiś czas temu wyprowadziła się pod Warszawę, do Nowej Iwicznej. Z dala od miejskiego zgiełku dziennikarka ma się czuć znakomicie. Kilka lat temu z domu rodzinnego wyprowadził się syn Doroty Wellman, co ponoć nie było łatwe dla jego mamy. Z Jakubem gwiazda TVN ma świetne relacje. Poprowadziła z nim nawet program "WELLcome w popkulturze", gdzie zobaczyliśmy jak teraz wygląda syn Doroty Wellman. Mimo że o życiu prywatnym dziennikarka za wiele nie mówi, to kiedyś zdradziła, co dzieje się w jej domu.

Dorota Wellman w domu sama jeździ na szmacie

Mało kto by się spodziewał, że Dorota Wellman sama wykonuje tyle prac domowych! Wielka gwiazda TVN - tak jak miliony kobiet i mężczyzn w Polsce - nie unika fizycznej roboty. Okazuje się, że u prowadzącej "Dzień dobry TVN" nie ma miejsca na bałagan! - Sama gotuję, piorę, sprzątam. Jeżdżę na szmacie. W bałaganie nie potrafię odpocząć. Wkładam w mój dom dużo pracy i serca. Prowadzę dość chaotyczny tryb życia, więc do odpoczynku potrzebny mi jest porządek. Lubię mieć zadbany, posprzątany dom - wyznała Dorota Wellman w rozmowie z magazynem "Życie na gorąco". Szanujemy taką postawę! Ciekawe tylko, czy w domowych obowiązkach pomaga dziennikarce mąż. Dorota Wellman jest z nim już 35 lat po ślubie!

