Dorota Zawadzka była niegdyś w Polsce bardzo popularną i rozpoznawalną osobą, a wszystko za sprawą programu "Superniania", który był emitowany na antenie TVN od 24 września 2006 roku do 2 listopada 2008 roku. Zawadzka podejmowała się w nim zadania wychowywania dzieci na oczach całej Polski. Pomagała rodzicom, doradzała im, starając się zmieniać maluchy z diabełków w aniołki. Metody psycholożki po latach były często krytykowane przez wielu specjalistów. Wśród nich znalazła się dr Anna Golus, która zarzuciła Zawadzkiej "wykorzystywanie dzieci w programach reality show", a konkretnie ich wizerunku, pokazywania w telewizji ich zachowań, naruszania prywatnej przestrzeni przez ekipy telewizyjne i publikowanie wstydliwych scen z ich udziałem. Dr Golus stwierdziła też, że program utrwalał niewłaściwe wzorce wychowawcze, zastępując przemoc fizyczną - przemocą psychiczną wobec dzieci. Ale w czasach największej popularności "Supernianię" faktycznie oglądały tłumy osób, a Dorota Zawadzka dzięki programowi zyskała wielką sławę. Stała się nawet celebrytką, występując chociażby w takim show jak "Taniec z gwiazdami". Dziś ma 60 lat i zajmuje się wieloma sprawami. Jakimi konkretnie? Poznajcie szczegóły.

Dorota Zawadzka wychowywała dzieci na oczach całej Polski. Teraz Superniania ma 60 lat i zdumiewa wyglądem

Dorota Zawadzka od 2010 roku jest ambasadorką akcji "Cała Polska czyta dzieciom", zaś w latach 2010-2017 współpracowała z Rzecznikiem Praw Dziecka. Szefowała też serwisowi parenting.pl, który poświęcony był rodzicom oraz dzieciom. Jest sojuszniczką akcji „Ramię w ramię po równość” Kampanii Przeciw Homofobii. Co ciekawe, w 2020 roku wstąpiła do polityki, zasilając szeregi Partii Zieloni. Jest też aktywna w różnych mediach społecznościowych, gdzie nie boi się wyrażać swoich opinii. Co wiemy o Superniani prywatnie? W trakcie studiów Dorota Zawadzka wyszła za Romana Zawadzkiego, psychologa i pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, z którym jednak rozwiodła się w 2006 roku. Mają dwóch synów: Pawła i Andrzeja. W 2007 roku poślubiła Roberta Myślińskiego. Jak dziś wygląda Dorota Zawadzka? To zdumiewające, ale działaczka prawie w ogóle się nie zmieniła. Czas był dla niej wyjątkowo łaskawy. Zresztą, oceńcie sami!

Galeria zdjęć: Dorota Zawadzka wychowywała dzieci na oczach całej Polski. Teraz Superniania ma 60 lat i zdumiewa wyglądem