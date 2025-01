Dowbor dworuje sobie z Koroniewskiej. Wkroczył na grząski grunt

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat udowadniają, że dystans do siebie to podstawa ich relacji. Na swoich profilach chętnie pokazują codzienne życie, od małżeńskich przekomarzań po wspólne wyzwania. Nie boją się też mówić o drobnych konfliktach czy problemach, ale zawsze robią to w sposób lekki i pełen uśmiechu. Tym razem jednak dziennikarz wkroczył na grząski grunt. Co na to Joanna?