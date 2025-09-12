"Dr. Miłość" obserwuje ponad 140 tysięcy fanów! Influenserka uczy "relacji i dobrego życia"

Dr. Miłość przekonuje: Miłość nie zna wieku!

Joanna Bobel, bo tak nazywa się znana w sieci "Dr. Miłość", przekonuje, że na swoich kursach uczy przede wszystkim miłości do siebie. W rozmowie z nami przekonuje, że miłość nie zna wieku.

- Miłość nie zna wieku. Pragnienie czułości i bycia ważnym towarzyszy nam zawsze. Dojrzałość nie odbiera prawa do miłości - przeciwnie, może ją pogłębiać i czynić piękniejszą, bo opartą na mądrości i doświadczeniu. W tym etapie życia rodzi się odwaga, by na nowo odkryć czułość. Intymność nie sprowadza się tylko do seksualności. Zaczyna się od prostych gestów - przytulenia, pogłaskania dłoni, uśmiechu, który mówi: „Jesteś dla mnie ważny”. To drobiazgi budują więź i rozpalają ogień, którego nie trzeba się bać

- mówi w rozmowie z "Super Expressem" Joanna Bobel, znana w sieci jako "Doktor Miłość".

Joanna Bobel: Ciało się zmienia, ale pragnienie bliskości pozostaje

- Nie ma powodu, by wstydzić się ciała ani potrzeb. Ciało się zmienia, ale pragnienie bliskości pozostaje naturalne i piękne. Rozmowa o uczuciach i granicach nie odbiera magii, lecz wzmacnia zaufanie i pozwala miłości oddychać. Bliskość nie zaczyna się w sypialni, ale w codziennych słowach i gestach. To rozmowy, w których naprawdę się słuchamy. To spojrzenia i pytania, które otwierają serce. Czasem, gdy brakuje nam uznania, szukamy podziwu poza relacją. A przecież prawdziwa siła tkwi w tym, by rozpalić ogień na nowo właśnie tam, gdzie serce mieszka

- zapewnia Dr. Miłość. Ma też radę dla tych, którzy marzą o powrocie do intymnych uniesień.

- Intymność dojrzewa, gdy wraca czułość - przytulenie bez pośpiechu, pocałunek na dzień dobry i dobranoc, uśmiech czy dotyk, które dają poczucie bezpieczeństwa. Bo miłość żyje, gdy karmimy ją codziennym ciepłem. To najprostsza, a zarazem najgłębsza droga powrotu do siebie nawzajem

- przekonuje ekspertka od relacji w rozmowie z nami.