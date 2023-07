Dramat Klaudii El Dursi w Holandii. Gwiazda TVN podzieliła się opinią. Nie pozostawiła na Amsterdamie suchej nitki!

Klaudia El Dursi swoją przygodę z telewizją zaczęła od udziału w programie "Top Model". Choć nie udało jej się zwyciężyć, to teraz robi oszałamiającą karierę w telewizji. Program "Hotel Paradise", który prowadzi to obecnie jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych. Ostatnio gwiazda wraz ze swoim ukochanym wybrała się na romantyczny wypad do Amsterdamu. Jednak jak się okazuje, o romantyczną atmosferę w tym mieście bardzo ciężko.

Klaudia El Dursi nie wytrzymała! Gorzkie słowa na temat Amsterdamu

Klaudia El Dursi całą swoją wyprawę relacjonuje na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 860 tysięcy osób. Gwieździe udało się złapać kilka romantycznych kadrów, ale wciąż prowadząca była w szoku, jeżeli chodzi o czystość w tym mieście.

- Masa turystów, ale myślę, że przede wszystkim imprezowy klimat miasta ma wpływ na wszechobecne śmieci - pisze El Dursi na Instagramie

Dodała również, że jest zszokowana, że łatwiej w Amsterdamie kupić nielegalne substancje niż zdrowe owoce. - Wiedziałam, że w Amsterdamie są legalne różne substancje, które powszechnie legalnymi nie są. Przyznam jednak, że mnogość takich miejsc, ta łatwość dostępu i ilość asortymentu mnie zszokowała. Niestety łatwiej w Amsterdamie kupić ciasteczko z grzybami czy muffinki z haszem niż świeże owoce - pisała

