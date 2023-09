Dramat wielkiej gwiazdy. Alicja Majewska nie mogła się tak pokazać przed kamerami. Charakteryzatorki musiały ratować jej twarz!

"Chłopi" to film godny Oscara. Krytycy i widzowie nie mają wątpliwości: To nowa jakość w polskim kinie

Artystka, która wylansowała takie hity jak „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość nieznaną” czy „Jeszcze się tam żagiel bieli” przed laty cierpiała na nerwicą naczyniową, która zaatakowała jej twarz. Sprawa wyglądała naprawdę poważnie, a charakteryzatorki miały nie lada wyzwanie, żeby zatuszować niedoskonałości wyglądu gwiazdy. - Ponad czterdzieści lat temu miałam straszne problemy z cerą głownie w wyniku stresu. W 1980 roku kiedy jechałam na festiwal do Sopotu nasiliła mi się nerwica naczyniowa do tego stopnia, że miałam ogromne gule na warzy i panie charakteryzatorki najpierw korektorem smarowały mi te czerwone rumieńce, a dopiero później nakładały mi kontury twarzy - wspomina Alicja Majewska w rozmowie z „Super Expressem”.

Kosmetyczka uratowała twarz Alicji Majewskiej!

- Potem trafiłam do właściwej kosmetyczki, która mi to leczyła i skutecznie pozbyłam się problemu. Dziś nie mam już podobnych dolegliwości, ale dbam o siebie, stosując odpowiednią pielęgnację. Do kosmetyczki chodzę regularnie. Biegam też do masażysty. Tak naprawdę dbam o siebie biernie - zdradza pani Alicja, która jest w doskonałej formie. Obecnie promuje swoją najnowszą płytę, pt. „Piosenki Korcza i Andrusa”.

Więcej na ten i inne tematy w naszej rozmowie wideo z Alicją Majewską!

Alicja Majewska zdradza jak poradziła sobie z nerwicą naczyniową Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.