Krzysztof Respondek zmarł tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia. - Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - poinformował portal ślązag.pl Krzysztof Hanke, przyjaciel Krzysztofa Respondka. Śmierć artysty w wieku zaledwie 54 lat wstrząsnęła polskim światem artystycznym. Krzysztof Respondek uchodził bowiem za okaz zdrowia. - Prowadził bardzo zdrowy tryb życia, uprawiał sport, nie pił alkoholu, nie palił. Ta wiadomość jest szokująca. Krzysztof nigdy nie skarżył się na zdrowie - wspominał Krzysztof Ibisz. Z informacji podanych przez portal dziennikzachodni.pl wynika jednak, że aktor zmagał się z poważną chorobą. Jak wyglądały szczegóły śmierci Krzysztofa Respondka?

Szczegóły śmierci Krzysztofa Respondka. "W karetce rozpoczęła się walka o życie"

Mimo choroby, nic nie zapowiadało tego, że to ostatnie chwile życia artysty znanego m.in. z kabaretu Rak, serialu "Barwy szczęścia" i show "Jak oni śpiewają". - Jeszcze 17 grudnia nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. Artysta wystąpił na spotkaniu wigilijnym Urzędu Gminy Żelazków. Bawił zgromadzoną publikę żartami i śpiewem. Był pełen energii, uśmiechnięty, życzliwy dla każdego. Po powrocie do domu Respondek miał źle się poczuć. Chorował na miażdżycę. Jego żona wezwała pogotowie ratunkowe. Diagnoza była precyzyjna i szybka: zawał serca. Zdecydowano o transporcie artysty do szpitala w Zabrzu - czytamy w portalu dziennikzachodni.pl. - Jak wspominały bliskie osoby, w karetce rozpoczęła się walka o życie Respondka. Jego stan się pogorszył, konieczna była natychmiastowa operacja, do której doszło tuż po przyjeździe do Zabrza. Niestety, wysiłek lekarzy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów... - czytamy w serwisie. Pogrzeb Krzysztofa Respondka odbędzie się jeszcze w 2023 roku. Aktor zostanie pochowany w Tarnowskich Górach w dniu 30 grudnia.

