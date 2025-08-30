Dziecięcy aktor seriali "M jak miłość" i "Klan" teraz kusi treściami dla dorosłych. "Jeżeli pojawią się okazje, to je przyjmę"

Marcin Turski zapowiadał się na bardzo obiecującą młodą gwiazdę. Zagrał we wszystkich czołowych polskich telenowelach, filmie fabularnych i serii Disneya. Po czym zniknął. Wiemy, co się teraz z nim dzieje. Wiadomości są szokujące.

Gdzie grał Marcin Turski?

Poza wspomnianymi już "M jak miłość" i "Klanie", Marcin Turski zagrał także w: "Barwach szczęścia" jako małolat, "Ojcu Mateuszu" - DJ-a w odcinku "Disco", W "Na dobre i na złe" - w 340 odcinku "Miodowy miesiąc" Marka. Dziecięcy aktor miał także szansę pokazać swoje możliwości jako listonosz w filmie fabularnym "Wróbel" oraz w serii Disney'a "Do dzwonka". W tym ostatnim projekcie zagrał niezapomnianego Sebę. Dlaczego tak obiecujący aktor zniknął z ekranów?

Jak ustalił Fakt, Marcin Turski aktualnie nie pojawia się w żadnym telewizyjnym projekcie. Próżno też szukać go na dużym ekranie. Mimo tego, 33-latek zebrał ponad 30 tys. obserwatorów na Instagramie i liczba ta stale rośnie. Jaka działalność polskiego, dziecięcego aktora przyciąga tak duże zainteresowanie?

Co robi polski aktor pod pseudonimem?

Marcin Turski żyje w USA i tu oraz na Instagramie "występuje" pod pseudonimem Franek Skywalker. Popularność byłemu aktorowi "M jak miłość" aktualnie przynoszą pikantne materiały zdjęciowe. Na oficjalnym profilu zafascynowanego wyraźnie "Gwiezdnymi wojnami" młodzieńca znaleźć można mnóstwo kuszących fotografii - zobacz TO w naszej galerii.

Jak się okazuje, najbardziej pikantne fotki Marcin Turski publikuje w innym miejscu. Powstały one jako efekt "odrzuconych zdjęć z sesji fotograficznych". Tak przynajmniej wyjaśnia to Turski w wywiadzie z portalem Pride. Jego zdaniem, publikowanie takich treści na Instagramie skutkuje ograniczeniami i blokadami, dlatego znalazł inne miejsce na swoje działania.

Zaczęło się od odrzutów z sesji zdjęciowych. Na Instagramie ciężko cokolwiek publikować, bo zaraz wszystko blokują i usuwają. Zacząłem wrzucać bardziej pikantne materiały. Daję obserwującym to, czego chcą.

"Chcę próbować nowych rzeczy "

Franek Skywalker w w/w wywiadzie zapewnił, że wszystkie jego produkcje tworzone są z klasą. Dawny polski aktor dziecięcy twierdzi, że nie czuje się gotowy na powrót przed kamerę w zwyczajnym filmie, czy serialu. Ale nie wyklucza, że w przyszłości mógłby do tego wrócić.

Turski w w/w wywiadzie wielokrotnie potwierdził, że do tego, aby jego twórczość była na wysokim poziomie, przywiązuje ogromną wagę.

Chcę próbować nowych rzeczy i dawać z siebie wszystko. Jeżeli pojawią się jakieś okazje, to na pewno je przyjmę.

