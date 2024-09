Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki zostali rodzicami

Aleksandra Grysz jest jedną z nowych twarzy TVP. Młoda prezenterka prowadzi "Pytanie na śniadanie" w TVP2, ale ostatnio musiała sobie zrobić przerwę. Na świat przyszedł bowiem syn dziennikarki oraz jej partnera i kolegi z programu - Tomasza Tylickiego.

Syn pary urodził się w ostatnich godzinach lipca. Grysz poinformowała o tym kilka dni później na Instagramie. "31 lipca o 22:12 na świat przyszedł nasz cud, nasz najukochańszy syn Tymuś" - napisała przy zdjęciu z ukochanym oraz nowonarodzonym synkiem. Gwiazda programu "Pytanie na śniadanie" podziękowała lekarzom i personelowi medycznemu ze Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie.

Także szczęśliwy tata podzielił się swoją radością. W "Pytaniu na śniadanie" wyjawił, że Tymek ważył 3,7 kg. Wspomniał także o swojej ukochanej. "Moja partnerka zmieniała się w ostatnim czasie, ale to był piękny czas" - przyznał.

Ola Grysz dość szybko zdecydowała się na powrót do pracy, bo już po zaledwie trzech tygodniach. Część internautów oburzyła jej decyzja. Okazało się jednak, że piękna prezenterka pojawiła się w śniadaniówce w roli gościa.

Zobacz również: Gwiazdor "Pytania na śniadanie" znika z anteny. Ma poważne problemy

Aleksandra Grysz: "Kocham tak mocno, aż boli"

Szczęśliwa mama jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje filmiki oraz zdjęcia z pracy. Nie brakuje również urywków z życia prywatnego. Chociaż pokazuje również zdjęcia z synkiem, to konsekwentnie ukrywa twarz maluszka. W jednym z ostatnich postów Aleksandra Grysz dodała kilka niepublikowanych wcześniej zdjęć z Tymkiem. W tym takie ze szpitala. Jednak to zamieszczony w poście opis najbardziej wzruszył obserwujących.

"Jak to możliwe, że dziś mija już miesiąc od kiedy z nami jesteś? Jak to możliwe, że tyle czasu wystarczyło, żebym nie pamiętała jak to było, kiedy Cię nie było? Nie potrafię znaleźć słów, które mogłyby opisać to, co dzięki Tobie dzieje się w mojej głowie i sercu. Kocham tak mocno, aż boli" - wyznała gwiazda "Pytania na śniadanie".

Wpis Aleksandry skomentował również dymny tata. "Kochaaaam w każdej sekundzie co raz mocniej i mocniej" - napisał Tomasz Tylicki.

Zobacz również: Dowbor kontra Dowbor - znamy zarobki! Kogo wybiorą widzowie - matkę, czy syna i synową?

Gwiazdy „M jak miłość” na prezentacji jesiennej ramówki TVP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.