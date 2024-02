Dziennikarka TVN w ciąży. "Takie urodziny to ja mogę mieć częściej!"

Nie znaliśmy go z tej strony!

Trafiła do szpitala

Dziennikarka znana z TVN24 o swoim odmiennym stanie poinformowała w niecodzienny sposób, w urodziny, które miały miejsce w Tłusty Czwartek. -Dziś niby tylko (niecałe) dwa pączki, a efekty jakby spektakularne - słodko i brzuch bliski eksplozji. Takie urodziny to ja mogę mieć częściej! Dziękuję Wam za wszystkie życzenia, pozostaje mi trzymać kciuki, żeby się spełniły, zjeść do końca tego napakowanego pistacją potwora i nie przewrócić się po tym z wrażenia :) Ludzie, fajnie Was mieć! - napisała na Instagrame i pokazała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem.

Olga Mildyn to nie tylko uznana dziennikarka. Niedawno na rynek weszła jej debiutancka powieść pt. "Podłość". Reporterka TVN24 to absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i podyplomowych Studiów Literacko-Artystyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z TVN związana jest od 2010 roku. Wcześniej pracowała "Gazecie Wyborczej".