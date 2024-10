Dziennikarka wzięła ślub w parku! Na weselu pod namiotem podali sushi

Jak przystało na dziennikarkę działu "Świat", ślub i wesele Asi były w stylu zdecydowanie światowym. Choć w polskiej Bydgoszczy, ukochanym mieście naszej redakcyjnej koleżanki i jej świeżo upieczonego męża Michała, pieszczotliwie zwanego "Misiem". Jesli ktoś spodziewał się ceremonii w kościele lub urzędzie, musiał się mocno zdziwić. Joanna i Michał powiedzieli sobie "tak" w parku. Nie był to jednak zwykły park jakich pełno w każdym większym mieście, tylko rozległy bydgoski Myślęcinek, czyli największy park miejski w Polsce. Żeby było jeszcze bardziej romantycznie państwo młodzi przyrzekli sobie miłość i wierność pod starym dębem. Także w kwestii wesela, Joanna Pluta (a od 4 października Drzycimska) i Michał Drzycimski popłynęli pod prąd tradycji. - Misiek poszedł do ślubu w garniturze i vansach, do jedzenia było sushi zamiast zrazów, a impreza odbyła się w wielkim tipi - zdradza szczęśliwa Asia. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy: tipi to rodzaj namiotu używanego przez Indian Ameryki Północnej.

Swoją drogą, wiele osób myślało, że Asia na ślub się nigdy nie zdecyduje. Nie dlatego, że nie miała odpowiedniego partnera - w końcu poza swoim "Miśkiem" i 4-letnim synkiem Kubą (niósł nowożeńcom obrączki) świata nie widzi. Zakochani po prostu uważali, że papierek nie jest im do szczęścia potrzebny. Po 12 latach związku jednak zdecydowali się na zawarcie małżeństwa. Asia zdążyła tuż przed czterdziestką, Michałowi to się nie udało. Nasza dziennikarka śmieje się, że lada chwila wszyscy w rodzinie będą mieli czwórkę z przodu. Jeszcze przez dwa miesiące Asia jest 39-latką. Zresztą czterdzieści jakoś do niej nie pasuje. Nam się wydaje, że najwyżej ma 25.

Państwu młodym na nowej drodze życia życzymy szczęścia. Choć akurat w przypadku Asi i Michała trudno mówić o jakiejś całkiem nowej drodze. Po prostu niech się dalej kochają, tak jak dotychczas.