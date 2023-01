Dziewczyna Mini Majka powiększyła piersi! 21-letnia Paulina Kozłowska chwali się nowym biustem

Piotr Adamczyk i jego żona narzekają na Polskę. To dlatego opuścili kraj i zamieszkali w USA?

Paulina Kozłowska to 21-letnia influencerka, którą na samym Instagramie śledzi niemal pół miliona osób. Dziewczyna zyskała największą popularność, kiedy weszła w związek z Mateuszem Krzyżanowskim, znanym w sieci jako Mini Majk. Niskorosły członek Ekipy Friza był wówczas na szczycie swojej popularności, więc sporo ludzi spośród jego obserwujących zaczęło również śledzić Paulinę. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i dzieli się niemal każdym aspektem swojego życia z fanami. Tym razem Kozłowska postanowiła ujawnić, że powiększyła sobie piersi! Efektami chwali się w sieci, wrzucając liczne zdjęcia i nagrania wideo. 21-letnia celebrytka przyznała na TikToku, że dosłownie co pięć minut "zerka w dół", by spojrzeć na nowy biust.

Mini Majk po odejściu z Ekipy Friza nie cieszy się zbyt pochlebną opinią w sieci. Z prędkością światła media obiegły filmiki, na których - według fanów - w dość "niefortunny" sposób wypowiada się na temat ukochanej, Pauliny Kozłowskiej. Teraz para znów jest na celowniku, a wszystko za sprawą powiększenia piersi przez 21-letnią celebrytkę. Efektami pochwaliła się w sieci.

"Ja, co pięć minut", oznajmiła Paulina Kozłowska, wrzucając "zabawnego" TikToka, na którym co chwilę zerka na swój nowy biust.

Mini Majk wspierał dziewczynę w decyzji o operacji. Towarzyszył jej w drodze do Czech, gdzie 21-latka przeszła operację. Skarżyła się później na dyskomfort w klatce piersiowej, zwracała uwagę na ból, ale była zadowolona z efektu. A fani podzielili się na dwa obozy. Tych, którzy uważają, że Kozłowska jest przecież dorosła i może robić ze swoim ciałem, co chce, a i tak będzie wyglądać pięknie. I tych, którzy nie popierają jej decyzji, przypominając jej słowa o byciu naturalną. A Wy, co o tym myślicie?

