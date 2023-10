Okropne plotki o Adamie Zdrójkowskim i Justynie Zielskiej

Adam Zdrójkowski mocno przeżył rozstanie z Wiktorią Gąsiewską. Wszystko wskazuje na to, że już uporał się z bólem i w końcu znalazł sobie nową dziewczynę. Jego brat bliźniak z kolei - Jakub Zdrójkowski - związał się z koleżanką z branży - Justyną Zielską. Co ciekawe, aktorska para gra razem w serialu "Pierwsza miłość". Jakiś czas temu pojawiły się krzywdzące plotki o tym, jakoby Justyna Zielska miała romansować z bratem bliźniakiem swojego chłopaka. Dla całej trójki takie głupie gadanie musiało być bardzo niekomfortowe. A zaczęło się od zdjęć Justyny z Adamem zrobionych podczas rozmowy na papierosie. W końcu znana z "Pierwszej miłości" aktorka ucięła wszelkie spekulacje i powiedziała, jak było naprawdę.

Justyna Zielska wyjawia prawdę o relacji z Adamem Zdrójkowskim, bratem bliźniakiem swojego chłopaka

Justyna Zielska nie zdradziła Jakuba Zdrójkowskiego z Adamem. - W końcu mogę powiedzieć, jaka była prawda. Ani ja, ani Adam nie odnieśliśmy się wtedy do tego. Ja nie miałam wtedy zbyt wielu obserwatorów na Instagramie. Uznałam więc, że nie będę tego dementować, bo i tak nikt nie zwróci na to uwagi. Nie wiem, dlaczego Adam też tego nie zrobił. Nigdy go o to nie pytałam. Zdjęcia, od których zaczęło się to całe zamieszanie, zrobiono nam na imprezie. Byliśmy wtedy na afterze po zakończeniu edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której występował Kuba. Ja tam byłam ze względu Kubę. A że z Adamem mamy dobre relacje, to wyszliśmy sobie na papierosa, jak to tam opisano. Porozmawialiśmy chwilę i tak naprawdę to by było na tyle - podkreśliła aktorka w rozmowie z shownews.pl. Dodała jeszcze, że poznała Adama Zdrójkowskiego przez swojego partnera.

Poznałam go, bo jest to brat mojego chłopaka, z którym jestem już dłuższy czas. Spotykaliśmy się więc przy okazji świąt, urodzin i innych imprez rodzinnych. Siłą rzeczy widuję się więc z Adamem i stąd też się nasza relacja. Była ona wtedy na tyle dobra, że mogliśmy sobie pozwolić na wspólne wyjście przed lokal i rozmowę. Broń Boże, nigdy nic między nami nie było, nie ma i nie będzie - podkreśliła Justyna Zielska.