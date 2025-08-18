Ed Sheeran przyłapany we Wrocławiu! Ludzie byli w szoku

Ed Sheeran zawitał do Polski w ramach światowej trasy "Mathematics". W piątek 15 sierpnia i w sobotę 16 sierpnia wystąpił na wrocławskim stadionie Tarczyński Arena. Bilety rozeszły się błyskawicznie, a na wydarzenia przybyły tysiące fanów z całego kraju.

Podczas występów artysta zaprezentował swoje największe hity, takie jak "Thinking Out Loud", "Shape of You" czy "Bad Habits". Publiczność mogła także usłyszeć nowsze utwory. Support zapewnili Myles Smith, Tori Kelly oraz polsko-francuska grupa BeMy.

Ed Sheeran w koszulce Śląska Wrocław

Podczas sobotniego koncertu Ed Sheeran zaskoczył polskich fanów, pojawiając się na scenie w koszulce drużyny Śląsk Wrocław. Na plecach miał numer '17' oraz swoje nazwisko. Występ w barwach lokalnego klubu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i był jednym z najbardziej komentowanych momentów wieczoru.

Spotkanie z Łatwogangiem na wrocławskim rynku

Podczas pobytu we Wrocławiu artysta został dostrzeżony także poza sceną. Fani uwiecznił go na rynku w towarzystwie polskiego TikTokera Łatwoganga. Nagranie, na którym obaj jadą rowerem-tandemem, szybko stało się viralem w mediach społecznościowych.

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Ed Sheeran i Łatwogang na rynku we Wrocławiu— napisano na nagraniu.

Pod wideo pojawiły się setki komentarzy.

Co tu się właśnie stało

Kiedy myślisz, że Łatwo nie zaskoczy bardziej.... wchodzi cały na biało

On jest niesamowity

Czekamy na tiktoka od niego

Gość jest nie do przebicia

– komentowali fani.

Nagranie osiągnęło bardzo dużo wyświetleń i wywołało lawinę reakcji. Na Instagramie Łatwogang udostępnił także wspólne zdjęcie z Edem Sheeranem, co dodatkowo podgrzało emocje.

Idziesz se na rynek we Wrocławiu, a tam Łatwogang i Ed Sheeran

– napisano w jednym z postów w sieci.

