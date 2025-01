Edyta Bartosiewicz poszła do Leszka, którego kocha Joanna Racewicz. Wokalistka dziękuje za troskę i opiekę

Joanna Racewicz od wielu lat ma prawdziwego przyjaciela. Była gwiazda TVP otwarcie deklaruje, że go kocha. W tym wypadku nie chodzi jednak o typową miłość damsko-męską, tylko po prostu głęboką przyjaźń. Tym mężczyną jest znany stylista Leszek Czajka. Ostatnio przy okazji jego urodzin Joanna Racewicz zamieściła poruszający wpis na Instagramie, w którym padło słowo "Kocham". Prezenterka zamieściła też archiwalne fotki z panem Leszkiem.

Z okazji urodzin tego ArcyFantastycznegoSuperFaceta niech mi będzie wolno pokazać Państwu upływ czasu, który Jego jakoś nie dotyczy. Bo z naszej dwójki starzeję się tylko ja. Ech... Te zdjęcia dzieli ćwierć wieku. Po Nim nie widać. Po mnie gorzej. Gdzie tu sprawiedliwość, co? Długo sądziłam, że Leszek ma gdzieś portret, który dostaje zmarszczek zamiast Właściciela. Takie literackie skojarzenie z Dorianem Grayem. No, ale to zupełnie inny typ. Na szczęście. Gdyby było inaczej… zresztą wiedzą Państwo. Wszystkiego, czego zapragniesz, Przyjacielu. Dobrze, że jesteś. Nie przestanę za to dziękować