Skóra napięta do granic możliwości

Chociaż rodzina Golców na co dzień raczej unika blasku reflektorów, jeśli chodzi o życie prywatne, tym razem artystka zrobiła wyjątek. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym razem z córką zmierzają na egzamin maturalny. Edyta nie tylko pokazała, że towarzyszy Antoninie, ale również skierowała kilka ciepłych słów do wszystkich uczniów w Polsce, którzy w tym samym czasie zmagają się z egzaminami. W relacji na InstaStories życzyła im powodzenia i spokoju ducha.

Edyta Golec wspiera córkę Antoninę w czasie matur. Gwiazda opowiedziała też o swojej maturze!

Dziennikarze portalu plotek.pl postanowili zapytać Edytę o to, jak wspiera swoją ukochaną latorośl. Gwiazda przyznała, że choć emocje sięgają zenitu, to ona zawsze stara się zachować rozsądek i spokój.

Jako rodzice zawsze gdzieś w środku będziemy przeżywać emocje naszych dzieci i dzisiaj owszem towarzyszy nam lekka ekscytacja - ale zdaje sobie sprawę, że mój stres nikomu nic dobrego nie przyniesie, więc odpuszczam zamartwianie się, a uwagę skupiam na planach związanych z jutrzejszymi nagraniami najnowszego klipu - wyjaśniła Edyta Golec.

Choć lata licealne artystki już dawno za nią, Edyta Golec z łatwością wraca pamięcią do własnych maturalnych doświadczeń. Okazuje się, że stres był - to uczucie jednak jej nie paraliżowało, a motywowało do działania. Tylko pozazdrościć takiego podejścia!

Swoją maturę wspominam jako jeden z ważniejszych egzaminów, któremu towarzyszył pozytywny, mobilizujący stres, ekscytacja, ale również ta świadomość, że zamykam pewien etap, który pozwala otworzyć kolejny, jakimi były studia na Akademii Muzycznej w Katowicach - wyjaśniła w tym samym wywiadzie.

