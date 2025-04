Edyta Górniak dramatycznie o Allanie! "Ma bardzo dużą dziurę". Diwa bezsilna, nic nie mogła zrobić!

Edyta Górniak ma jedno dziecko - syna Allana. 21-letni już mężczyzna jakiś czas temu zmienił nazwisko, jeszcze bardziej odcinając się od swojego ojca. Allan Krupa zmienił się w Allana Enso. Jednak trudno wymazać przeszłość, która na ogół jakoś odbija się w teraźniejszości. Syn Edyty Górniak niedawno rozstał się z Nicol Pniewską, co nic nadzwyczajnym nie jest. Wiadomo jak to jest z miłością w młodym wieku. Problem w tym, że wybuchł też konflikt na linii Edyta Górniak - Bart Pniewski. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie...

- wypalił Pniewski, a wokalistka zagroziła mu pozwem. Edyta Górniak oczywiście z perspektywy czasu żałuje, że Allan wkroczył do nowego towarzystwa. Zwraca jednak uwagę na potężny deficyt związany z "ubytkiem ojca".

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim artystka opowiedziała o kulisach znajomości syna w nowym środowisku. W tle jednak pojawił się Dariusz Krupa, czyli ojciec Allana.

Chciałam, żeby Allan miał swoje środowisko, ludzi, kumpli. Środowisko, w którym będzie mógł się rozwijać. Rozpoznał taką grupę ludzi niedużą, ale związaną ze sobą biznesowo i rodzinnie. Ja na początku poszłam za tym zachwytem Allana. On oczywiście ma ubytek ojca. Ma bardzo dużą dziurę jak po bombie atomowej, jeśli chodzi o przestrzeń ojcostwa i niestety bardzo łatwo wejść w tą przestrzeń. Ponieważ on nie ma wzorca, to łatwo go oszukać (...) Gdyby miał (ojca -red.) to szybciej mógłby rozpoznać, co jest iluzją, co obietnicami i blurowaniem, a co faktycznie jest uczuciem ojcostwa, opieki, miłości stałej, stabilnej. On tego nie zna, niestety, uczy się