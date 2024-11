Edyta Górniak i Doda "poszły za ciosem"! To już nie tylko buziaki w Tańcu z Gwiazdami!

Wiktoria i Adam z "Rolnik szuka żony" rozstali się! Co się stało? "To jest dla ciebie śmieszne?"

Górniak i Doda naprawdę razem!

Edyta Górniak i Doda były skłócone przez wiele lat. I choć wokalistki tak naprawdę więcej łączy, niż dzieli, znalazły powody, aby się do siebie nie odzywać i publicznie wyrażać wzajem negatywne opinie. Teraz jednak, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niesnaski poszły w niepamięć i po niezapomnianym finale "Tańca z gwiazdami" znów są w najlepszej komitywie! Co więcej, gwiazdy już nie tylko pozują wspólnie do uroczych zdjęć i wymieniają uściski. One spędzają ze sobą mnóstwo, jak się okazuje owocnego czasu!

Oficjalny koniec konfliktu na linii Górniak-Doda

Prawdę o nowym otwarciu relacji na linii Górniak-Doda można zobaczyć na profilach obu gwiazd na Instagramie. Wokalistki pozują razem w świątecznej aurze i ogłaszają światu, że potrafią przegadać ze sobą 3 godziny! I jeszcze im mało...

I don’t follow rules. I follow my intuition.💫 Ponad 3 godziny rozmowy z @edytagorniak 💖 mogącej trwać całą noc... Możecie już drukować do ramek na święta 😁 24.11.24

Prezent od Górniak i Dody

Na najnowszych zdjęciach Górniak i Doda wyglądają naprawdę świątecznie. Faktycznie fotki świetnie wyglądałyby w ramkach na rozpalonym kominku w wigilijny wieczór. Na razie do Wigilii jest jeszcze miesiąc, ale widać, że jeszcze niedawno skłócone wokalistki, nie mają zamiaru w tym czasie próżnować. Czy i czym ewentualnie zaskoczą swoich fanów na Święta?

Najwyraźniej obie mistrzynie polskiej piosenki o anielskich głosach poszły po rozum do głowy i uznały, że świat i one same więcej skorzystają na współpracy, niż na wiecznych awanturach. Doda niedawno ogłosiła, że kończy ze sceną, a z kolei Edyta Górniak właśnie wydała nową, świetnie sprzedającą się płytę "My Favourite Winter”. Krążek pełen jest zimowej atmosfery, utrzymanej w świątecznym klimacie i nastroju nostalgii. Czy 3-godzinna rozmowa Górniak z Dodą zaowocuje nowym, wspólnym projektem? Jeżeli tak, może się okazać, że jeszcze przed Świętami wystrzeli prawdziwa "petarda"!

Sonda Czy to naprawdę koniec konfliktu na linii Doda - Edyta Górniak? Tak, ich interakcja wydawała się szczera Nie, to tylko chwilowy zryw Trudno powiedzieć, czas pokaże