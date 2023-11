Żałujecie?

Edyta Górniak miała szansę na karierę w branży filmowej. Odmówiła TRZY razy. Wszystko przez odważne sceny

dav 4:28 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Bycie gwiazdą kina to marzenie wielu osób. Ale nie Edyty Górniak (50 l.). Jak się okazuje wokalistka mogła zrobić karierę filmową. Jak ujawnił Maciej Stuhr (48 l.) - to ona miała partnerować mu w kultowej komedii „Fuks”. Ze względu na koncerty, musiała jednak zmienić plany, a jej rolę zagrała Agnieszka Krukówna (52 l.). Nie był to jedyny film z którego zrezygnowała.