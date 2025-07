Czas leci nieubłaganie – wydaje się, jakby dopiero wczoraj Viki Gabor czarowała swoim głosem na scenie "The Voice Kids", a później zachwycała całą Europę, wygrywając Eurowizję Junior. Dziś młoda artystka ma już 18 lat i wkracza w zupełnie nowy etap życia. W rozmowie z ESKA.pl Viki opowiedziała, jak zamierza spędzić ten wyjątkowy dzień, a także zmierzyła się z modą sprzed lat. Stylizacje gwiazd z 2007 roku wzbudziły w niej emocje – nie zawsze pozytywne.

Zapytana o swoje urodzinowe plany, Viki Gabor przyznała, że choć nie przepada za wielkim świętowaniem, nie ma wyjścia – osiemnastka zobowiązuje.

Myślę, że [będę celebrować-przyp.red.] w gronie najbliższych - z rodziną, z przyjaciółmi. To prawda, nie lubię świętować swoich urodzin, ale nie mam wyjścia w sumie z tą osiemnastką. Każdy mnie popycha do tego, żebym coś zrobiła, bo to jednak osiemnastka, raz w życiu, więc raczej spędzę te urodziny z najbliższymi - wyjawiła w rozmowie z Eską.