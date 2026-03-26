Edyta Górniak o wydawaniu pieniędzy. Na czym nie oszczędza?

Edyta Górniak o wydatkach na Allana Krupę

Podczas wizyty w ESCE Edyta Górniak wyznała, że absolutnie nie żałuje środków finansowych na swojego syna. Dla Edyty Górniak to właśnie Allan Krupa stanowi absolutny priorytet przy planowaniu budżetu. W rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem artystka podkreśliła, że taka zmiana życiowych priorytetów jest w pełni naturalnym etapem u każdego człowieka, który właśnie staje się rodzicem.

ZOBACZ TAKŻE: Edyta Górniak o używkach w polskim show-biznesie. "Wielu moich kolegów to robiło i robi"

Odkąd zostałam mamą, na mojego syna wydaje pieniądze z łatwością, a na siebie już gorzej. I to każdy rodzic wie, dopóki nie ma się dzieci, to się na siebie wydaje po prostu. W moim przypadku mikrofon, tu jakieś tam podróże, a teraz jak już Alan przyszedł na świat, no to pamiętam, że wszystkie pieniądze na dziecko, a jak sobie coś człowiek kupował, to miałby wyrzuty sumienia - powiedziała Edyta Górniak w wywiadzie dla ESKI.

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM

Edyta Górniak nie trwoni majątku

Piosenkarka stanowczo zaprzeczyła, by wydawała zbyt dużo, a zwłaszcza na chwilowe zachcianki. Edyta Górniak bez wahania angażuje jednak większe kwoty, pod warunkiem, że środki te mogą zostać pomnożone i ostatecznie posłużyć do niesienia realnej pomocy innym ludziom.

Nie jestem osobą rozrzutną, ale też nie jestem jakoś szczególnie taką oszczędzającą. Lubię się dzielić tym, co mam, lubię mnożyć te pieniądze, czyli jak na przykład zarabiam, no to od razu kupię kilka rzeczy w miejscach, które wiem, że pomnożą pieniądze dla kogoś, prawda? Więc zamiast kupić, powiedzmy, trzy jabłka, kupię dużo więcej, bo nawet jak nie zjem, to komuś rozdam, ale ten pan ogrodnik to będzie się cieszył - mówiła nam Edyta Górniak.

Edyta Górniak promuje nowy singiel

Obecność artystki w rozgłośni wiązała się z premierą jej najnowszego utworu zatytułowanego "Superpower". Oprócz opowieści o muzyce, piosenkarka zdradziła słuchaczom tajemnice show-biznesu, szczegóły z życia prywatnego oraz kulisy powstania filmu dokumentalnego na swój temat. Zapis całego wywiadu udostępniono w załączonym do sieci materiale wideo.