Edyta Górniak po raz kolejny padła ofiarą złodziei! Internetowi oszuści podszywają się pod wokalistkę i jej menadżerów. Wypisują do ludzi, by nakłonić ich do przelewania pieniędzy, za które rzekomo będą mieli możliwość spotkania się z gwiazdą. Edyta Górniak zabrała głos i bardzo ostrzega wszystkich swoich wielbicieli.

Edyta Górniak przekazała smutną wiadomość. Padła ofiarą złodziei. Teraz okradają jej fanów. Szczegóły porażają

- Chciałam wam przekazać trochę smutną wiadomość. Proszę o skupienie na chwilę. Ktoś podszywa się pode mnie i pseudo management mój i wyłudza od ludzi pieniądze. Piszą, że jeśli ściągną aplikację i przeleją gdzieś szybko pieniądze, to będą mieli gwarancję bycia wybranym z grona wielu milionów fanów i będą mieli szansę osobistej rozmowy ze mną - alarmuje Edyta Górniak na swoim Instagramie. - Bardzo proszę o czujność, o rozwagę i pamięć, że ja nie robię takich rzeczy. Mam tylko fan page na Facebooku, Instagram, nie mam Tik Toka ani Telegramu. Jeśli cokolwiek będę nowego robiła, zawsze wam o tym powiem osobiście. Więc jeśli będziecie dostawali taką korespondencję, jak za chwilę pokażę, to bardzo was proszę o rozwagę, czujność i bardziej podejrzliwym niż ufnym - mówi gwiazda.

Edyta Górniak zaatakowana przez cyberprzestępców

To nie pierwszy raz, kiedy Edyta Górniak pada ofiarą cyberprzestępców. A wcześniej dopadli oni także Tatianę Okupnik, Michała Szpaka czy Małgorzatę Rozenek-Majdan. Najbardziej okrutne było, by próbowali wyłudzać pieniądze, podając, że chodzi o zbiórkę dla chorych dzieci...

- Bardzo mi przykro, że takie rzeczy się dzieją. Pewnie nie jestem jedyna, za nazwiskiem której złodzieje się chowają i próbują wyłudzić od was pieniądze. Bądźcie ostrożni, bardzo proszę. Nie wyłudzam od moich fanów pieniędzy, nie robię aplikacji! Gdybym kiedykolwiek zrobiła, zapowiem ją osobiście. Więc bardzo proszę, nie rozdawajcie bezmyślnie pieniędzy złodziejom. A jeśli znajdziecie chwilę, zgłaszajcie, proszę, te konta - mówi Edyta Górniak.

Wokalistka pokazała na swoim Instagramie, jak wyglądają przykładowe wiadomości. Zobaczcie je ku przestrodze!

Edyta Górniak ostrzega przed oszustami. Zobaczcie, co wypisują:

