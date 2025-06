Edyta Herbuś nie boi się wyzwań – ani na scenie, ani w życiu. Tancerka i aktorka od lat zaskakuje swoją odwagą. Tym razem jednak przeszła samą siebie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała odważne zdjęcia w nowej odsłonie – zupełnie bez włosów. Choć wielu fanów przez chwilę mogło sądzić, że to radykalna decyzja w życiu prywatnym, wszystko szybko wyjaśniło się w opisie posta – to tylko charakteryzacja do popularnego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Edyta Herbuś pokazała łysą glacę w sieci. Szok i niedowierzanie!

"Mam wrażenie, że ostatnie tygodnie uczyniły mnie profesorką od wychodzenia ze strefy komfortu" – napisała Edyta. W poście zamieściła serię kadrów z nagrań do programu, w których prezentuje się w zupełnie odmienionym wizerunku. Bez fryzury, z łysiną i poważnym wyrazem twarzy – jej transformacja jest tak realistyczna, że trudno uwierzyć, iż to tylko makijaż i charakteryzacja!

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" słynie z tego, że uczestnicy przechodzą spektakularne metamorfozy, wcielając się w ikony światowej muzyki. Herbuś z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do każdej roli, oddając charakter i wygląd postaci, które przyszło jej zagrać. Nie raz pokazywała już efekty swoich spektakularnych metamorfoz.

W komentarzach pod zdjęciami zaroiło się od komplementów. Internauci byli pod ogromnym wrażeniem jej poświęcenia i autentyczności.

Mega się nie mogę doczekać, Edytka to jest mega potencjał!! Mega zaskoczenie, cieszę się, że wystąpiła w tym programie, cudowna kobieta i bardzo utalentowana - napisała jedna z fanek talentu Edyty w sekcji komentarzy pod opublikowanym przez nią postem.

