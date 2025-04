Krzysztof Ibisz szaleje jak małolat. Czułości na placu zabaw i zjeżdżalnia. Co on wyprawia?!

Edyta Herbuś to jedna z tych gwiazd, które nie tylko czarują na ekranie czy scenie, ale także wzbudzają sympatię swoją autentycznością. Choć na co dzień bywa obecna na czerwonych dywanach i w blasku fleszy, nigdy nie ukrywała, jak ważna jest dla niej rodzina - szczególnie babcia, z którą od lat łączy ją wyjątkowa więź. Gdy wiele osób planuje wielkanocne wypady w góry, nad morze czy poza granice kraju, tancerka postawiła na coś zupełnie innego - powrót do korzeni i domowej atmosfery.

Edyta Herbuś spędza święta wielkanocne z ukochaną babcią

W rozmowie z "Super Expressem" Edyta Herbuś z rozrzewnieniem opowiadała o planach na święta. Choć wiele celebrytek wybiera święta w tropikach, Herbuś pozostaje wierna tradycji. W wielu wywiadach mówi, że jej babcia jest dla niej bardzo ważna. W świecie zdominowanym przez pośpiech i media społecznościowe, taki obraz spokojnych, rodzinnych świąt wydaje się niemal bajkowy. A jednak, jak pokazuje przykład Edyty Herbuś, to właśnie te "zwyczajne" chwile mają największą moc.

Będę jechać do babci! Do mojej kochanej babci muszę pojechać, razem poświęcić jajka i zrobić jakąś pisankę. "TTBZ" zdominowała moje życie i trochę na tym cierpią moi bliscy. Babcia ostatnio zrobiła mi niespodziankę, dała się zaprosić do studia telewizyjnego. Dla mnie było to nieoczekiwane spotkanie, ale bardzo, bardzo przyjemne. Także widziałyśmy się przez chwilę, później musiałam pojechać w trasy ze spektaklem i święta będą dla mnie taką chwilą oddechu, ale taką rozśpiewaną chwilą. Na pewno będę trenować do kolejnego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", bo zawsze tego czasu jest za mało - powiedziała "Super Expressowi" Edyta Herbuś.

Święta z babcią zamiast na Bali? Edyta Herbuś pokazuje, że prawdziwe szczęście kryje się nie w spektakularnych miejscach, ale w prostych momentach z ukochanymi osobami. W czasach, gdy wiele osób goni za tym, co instagramowe, Herbuś przypomina, że najpiękniejsze święta to te, które przeżywamy sercem.

