Edyta Herbuś szczerze o relacjach z dziećmi partnera. "Nie było to łatwe"

Nie było to łatwe. To było wyzwanie, szczególnie, że ja nie zdecydowałam się na bycie mamą w tamtym momencie, ale to, co było zawsze w moim sercu, to było zaufanie do życia i do miłości. Moje serce mnie tak poprowadziło, że akurat wybrało Piotra, natychmiast, bez żadnej dyskusji i analizy. Weszliśmy w to bardzo głęboko, właściwie od pierwszego spotkania zaczęliśmy być bliskimi przyjaciółmi, co później w naturalny sposób przerodziło się w bycie parą. Ta miłość prowadziła przez trudniejsze momenty, żeby zaadaptować się do tej sytuacji. Na tamtym etapie cała trójka dzieci była w Polsce, bo teraz dwójka starszych jest w Stanach, ale to się tak zadziało wspaniale, że ja zobaczyłam, że to tak naprawdę jest prezent. To jest taki rodzaj rodziny, który sam kwitnie w naszym życiu, że właściwie nie ogranicza to mojej wolności, bo tego się bałam w kontekście dzieciaków - wyznała Edyta w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".