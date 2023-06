Romanowska idzie jak burza. Nowa prowadząca „Nasz nowy dom” z kolejną fuchą. Obok niej znany tancerz?

Michał Wiśniewski przyznał się do związku z innym mężczyzną. Tłumaczy, że to przez brak miłości od kobiet

Elżbieta Romanowska jakby na przekór wszystkim niedowiarkom buduje silną pozycję w Polsacie. Nie zrażona negatywnymi komentarzami gwiazda jest już po nagraniach pierwszych odcinków nowego sezonu programu "Nasz nowy dom". W międzyczasie zaliczyła też urodzinowy wypad do USA. Po powrocie z Ameryki ostro zabrała się do pracy. Teraz pochwaliła się kolejnym atrakcyjnym zleceniem.

Ela Romanowska z wakacyjną fuchą. Poprowadzi Festiwal Weselnych Przebojów

Ela Romanowska już od kilku lat jest związana z polsatowskim Festiwalem Weselnych Przebojów. Poprzednie edycje imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, a aktorka sprawdziła się w roli gospodyni przaśnej imprezy. Dotąd występowała tam w parze z Rafałem Maserakiem i prawdopodobnie nic się w tej kwestii nie zmieni. Pieczę nad festiwalami słonecznej stacji nadal ma Nina Terentiew, a to ona wybrała Elę do tej roli. Jak wiadomo również obecny szef programowy stacji - Edward Miszczak pokłada wielkie nadzieje we współpracy z aktorką, więc wybór nie dziwi. Taki festiwal to znakomita okazja do promocji samej stacji, jak i jej gwiazd.

Podczas poprzednich edycji festiwalu Romanowskiej na scenie towarzyszył Rafał Maserak. I z tego, co wyznała gwiazda w czasie sesji Q&A na Instagramie tak będzie i w tym roku. Zapytana przez fana o współprowadzącego, odpowiedziała, że wypowiada się nieoficjalnie, ale potwierdziła udział tancerza.

Kiedy Festiwal Weselnych Przebojów 2023?

Festiwal Przebojów Weselnych odbędzie się w dniach 11-12 sierpnia w Mrągowie. Na scenie amfiteatru nad jeziorem Czos będzie można usłyszeć wiele gwiazd nie tylko polskiej muzyki rozrywkowej i tanecznej. Wystąpią miedzy innymi: Helena Vondrackova, Don Vasyl, Halina Mlynkowa, InoRos, Kapela Cupaga, Krywiń i Filip Lato, Boney M i Francesco Napoli. Publiocznośc rozgrzeją na pewno największe gwiazdy disco-polo: Akcent, Classic, Sławomir, Masters czy Boys.

