Ela Romanowska pokazała zdjęcie z Ewą Wachowicz. W tych stylizacjach wyglądają jak siostry. Co za kolor!

Elżbieta Romanowska pochwaliła się niezwykłą fotografia. Zapozowała do niej wraz z Ewą Wachowicz. Obie gwiazdy wyglądają na niej fantastycznie. Na nagrania świątecznej piosenki Polsatu "Święta marzeń" wybrały intensywnie czerwone sukienki. Ubrane w piękne kreacje i swoją słowiańską urodę przyciągają uwagę wszystkich, którzy oglądają teledysk do bożonarodzeniowego hitu.

Ela Romanowska na zdjęciu ze swoją "siostrą" Ewą Wachowicz

"Ten moment, gdy idąc do pracy uświadamiasz sobie że jesteś siostrą Miss @ewawachowicz. No powiem Wam bezcenne!!! @ewawachowicz kocham. Twoja wierna fanka Ela" - napisała prowadząca "Nasz nowy dom" na swoim profilu. Obok zamieściła selfie ze swoją idolką, na którym rzeczywiście widać spore podobieństwo. Niektórzy z obserwujących wzięli ten żart za prawdę i dopytywali o rzeczywiste pokrewieństwo obu pań: "Ale że Pani tak serio? Jesteście siostrami?" - zapytał jeden z Internautów. Swoje trzy grosze dorzuciła Odeta Moro: "Jestem w szoku. Znam Was obie i jakbym razem pierwszy raz na oczy widziała…. Wspólna prababcie może?".

"Święta marzeń" - bożonarodzeniowa piosenka Polsatu

Gwiazdy Polsatu zrobiły sobie wspólną fotografię na planie teledysku do piosenki "Swięta marzeń", która zaśpiewali wspólnie Joanna Liszowska i Krzysztof Ibisz. W klipie, poza wymienionymi damami w czerwieni, wystąpili także, m.in. Małgorzata Socha, Karolina Szostak, Paulina Sykut-Jeżyna oraz gwiazdy polsatowskich seriali i Programów: m.in 'przyjaciółek, :"Pierwszej miłości", "Naszego nowego domu", czy "Łowców skarbów".