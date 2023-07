Elwira Mejk zaufała sztucznej inteligencji. Sesja gwiazdy disco polo rzuci każdego na kolana!

Elwira to jedna z najpiękniejszych i najseksowniejszych gwiazd disco polo. Ma doskonały kontakt z fanami i co jakiś czas stara się ich zaskoczyć jak nie nową piosenką czy teledyskiem to sesją zdjęciową. Tym razem piosenkarka postanowiła iść z duchem czasu i jej najnowsze fotki powstały z pomocą sztucznej inteligencji. Jest pierwszą artystką w branży disco polo, która postawiła na wykorzystanie metody IA. Dlaczego zdecydowała się na taki krok? - Nie ukrywam, że śledzę różne trendy techniki. Sztuczna inteligencja wykorzystana w fotografii jest czymś niesamowitym. Można się przenieść w czasie i przestrzeni. Można być aniołem, dziewczyną Robin Hooda czy Kleopatrą bez szykowania kostiumów, sztabu stylistów czy charakteryzatorów. Sztuczna inteligencja bazuje tylko na twarzy modela. Chociaż nie każdemu dobrze w danej stylizacji metody AI. Fajnie jednak sobie poeksperymentować - opowiada nam Elwira Mejk, która sama wpadła na pomysł takiej sesji. - Zauważyłam, że jest ktoś, kto zajmuje się fotografią metodą IA i postanowiłam poeksperymentować. Już dawno podpatrywałam różne nietuzinkowe grafiki. Zdradzę, że jestem także po kolejnej bardzo artystycznej sesji, nieco inną metodą, ale efekty pokażę dopiero za jakiś czas - uśmiecha się gwiazda. Niestety nie każdy dostrzega artyzm i na wokalistkę spadło nieco hejtu. Na szczęście Elwira zna swoją wartość i nie przejmuje się złośliwościami. Ma świadomość czasów, w jakich żyjemy. - Oczywiście, że oprócz zachwytu pojawiły się także wyrazy niezadowolenia i hejtu. Posądzano mnie o przeróbki zdjęć. Niestety dużo ludzi nie czyta opisów do postów i bezmyślnie komentuje. Już się do tego przyzwyczaiłam. Najważniejsze, że ja jestem zadowolona. Wielu osobom także się podoba, czego dowody także dostaję - podsumowuje piosenkarka.

Zobaczcie sesje Elwiry Mejk z wykorzystaniem sztucznej inteligencji!

